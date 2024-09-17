17 сентября 2024

Тюменские рестораны претендуют на премию от «Русского Мишлена»

Тюменские рестораны вошли в лонг-лист премии WhereToEat
© Служба новостей «URA.RU»
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Рестораны Тюмени заняли одну пятую часть в лонг-листе ресторанной премии WhereToEat по Уралу
Рестораны Тюмени заняли одну пятую часть в лонг-листе ресторанной премии WhereToEat по Уралу Фото:

Тюменские рестораны вошли в список номинантов Всероссийской премии WhereToEat в Уральском федеральном округе. В лонг-лист попали 38 заведений из Тюмени. Информация представлена на официальном сайте премии.

«Оргкомитет Национальной ресторанной премии WHERETOEAT представляет лонг-лист ресторанов Уральского округа 2024 года. Участники из Тюмени — 38», — указано на сайте.

  • #СибирьСибирь;
  • 150 meters;
  • Bake UP;
  • Cafe 15/86;
  • Calcutta wine club;
  • Cremant;
  • Lodka;
  • Mestia;
  • Mesto-Gusto;
  • Niti;
  • Optimist Coffee;
  • Principle;
  • Radis;
  • Tangiers Lounge;
  • TONKO;
  • UMI;
  • Vstekle;
  • Банковский клуб;
  • Винная диета;
  • Горячий цех;
  • Дело;
  • Зарница;
  • Кацо;
  • Кацо Ори;
  • Краснодарский парень;
  • Купрум;
  • Отпуск;
  • Посейдон;
  • Реалисты brut & food;
  • Ресторация «Август»;
  • Ржавый Дед;
  • Сами Сусами;
  • Столица деревень;
  • Сыроварня;
  • Творчество;
  • Траттория Медичи;
  • Чито Грито;
  • Чум.

По итогам ежегодной премии WhereToEat эксперты составляют рейтинги лучших заведений как регионов страны, так и всей России. В 2023 годом тюменский ресторан Mestia вошел в ТОП-10 лучших ресторанных заведений по Уралу.

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Тюменские рестораны вошли в список номинантов Всероссийской премии WhereToEat в Уральском федеральном округе. В лонг-лист попали 38 заведений из Тюмени. Информация представлена на официальном сайте премии. «Оргкомитет Национальной ресторанной премии WHERETOEAT представляет лонг-лист ресторанов Уральского округа 2024 года. Участники из Тюмени — 38», — указано на сайте. По итогам ежегодной премии WhereToEat эксперты составляют рейтинги лучших заведений как регионов страны, так и всей России. В 2023 годом тюменский ресторан Mestia вошел в ТОП-10 лучших ресторанных заведений по Уралу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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