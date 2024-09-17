Тюменские рестораны претендуют на премию от «Русского Мишлена»

Рестораны Тюмени заняли одну пятую часть в лонг-листе ресторанной премии WhereToEat по Уралу
Тюменские рестораны вошли в список номинантов Всероссийской премии WhereToEat в Уральском федеральном округе. В лонг-лист попали 38 заведений из Тюмени. Информация представлена на официальном сайте премии.
«Оргкомитет Национальной ресторанной премии WHERETOEAT представляет лонг-лист ресторанов Уральского округа 2024 года. Участники из Тюмени — 38», — указано на сайте.
- #СибирьСибирь;
- 150 meters;
- Bake UP;
- Cafe 15/86;
- Calcutta wine club;
- Cremant;
- Lodka;
- Mestia;
- Mesto-Gusto;
- Niti;
- Optimist Coffee;
- Principle;
- Radis;
- Tangiers Lounge;
- TONKO;
- UMI;
- Vstekle;
- Банковский клуб;
- Винная диета;
- Горячий цех;
- Дело;
- Зарница;
- Кацо;
- Кацо Ори;
- Краснодарский парень;
- Купрум;
- Отпуск;
- Посейдон;
- Реалисты brut & food;
- Ресторация «Август»;
- Ржавый Дед;
- Сами Сусами;
- Столица деревень;
- Сыроварня;
- Творчество;
- Траттория Медичи;
- Чито Грито;
- Чум.
По итогам ежегодной премии WhereToEat эксперты составляют рейтинги лучших заведений как регионов страны, так и всей России. В 2023 годом тюменский ресторан Mestia вошел в ТОП-10 лучших ресторанных заведений по Уралу.
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