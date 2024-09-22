22 сентября 2024
21 сентября 2024

Жителю ЯНАО в кафе подали яичницу с тараканом. Фото

В кафе Ноябрьска гость получил яичницу с тараканом
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Ноябрьска получил в кафе яичницу с тараканом (архивное фото)
Житель Ноябрьска получил в кафе яичницу с тараканом (архивное фото) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) посетитель кафе на территории больницы обнаружил таракана в яичнице. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Кафе на территории ЦГБ в здании аптеки. Еда часто несвежая, салаты кислые, а сегодня вот такой сюрприз», — написал анонимный пользователь в telegram-канале «NSK».

К посту прикреплена фотография, на которой видно таракана в яичнице с колбасой. URA.RU обратилось за комментарием в управление окружного Роспотребнадзора, на момент публикации новости ответ не поступил.

Житель ЯНАО обнаружил в яичнице таракана
Житель ЯНАО обнаружил в яичнице таракана
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) посетитель кафе на территории больницы обнаружил таракана в яичнице. Об этом он сообщил в социальных сетях. «Кафе на территории ЦГБ в здании аптеки. Еда часто несвежая, салаты кислые, а сегодня вот такой сюрприз», — написал анонимный пользователь в telegram-канале «NSK». К посту прикреплена фотография, на которой видно таракана в яичнице с колбасой. URA.RU обратилось за комментарием в управление окружного Роспотребнадзора, на момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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