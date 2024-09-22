Житель Ноябрьска получил в кафе яичницу с тараканом (архивное фото)
В Ноябрьске (ЯНАО) посетитель кафе на территории больницы обнаружил таракана в яичнице. Об этом он сообщил в социальных сетях.
«Кафе на территории ЦГБ в здании аптеки. Еда часто несвежая, салаты кислые, а сегодня вот такой сюрприз», — написал анонимный пользователь в telegram-канале «NSK».
К посту прикреплена фотография, на которой видно таракана в яичнице с колбасой. URA.RU обратилось за комментарием в управление окружного Роспотребнадзора, на момент публикации новости ответ не поступил.
Житель ЯНАО обнаружил в яичнице таракана
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