Владимир Чебоксаров открыл первый в истории Тюмени международный турнир
В Тюмень приехал призер олимпиады, чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе Владимир Чебоксаров. Он дал старт первому международному турниру, сообщил в своем telegram-канале глава региона Александр Моор.
«Пообщались с Владимиром Васильевичем. Он делает большое дело для развития российского молодежного спорта — за много лет через этот турнир прошли целые поколения борцов», — сообщил Моор.
Он отметил, что турнир получил статус международного в этом году. Участие в нем принимают спортсмены из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
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