Олимпийский призер и мировой чемпион по борьбе приехал в Тюмень. Видео

В Тюмени стартовал международный турнир по греко-римской борьбе
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Владимир Чебоксаров открыл первый в истории Тюмени международный турнир
Владимир Чебоксаров открыл первый в истории Тюмени международный турнир Фото:

В Тюмень приехал призер олимпиады, чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе Владимир Чебоксаров. Он дал старт первому международному турниру, сообщил в своем telegram-канале глава региона Александр Моор.

«Пообщались с Владимиром Васильевичем. Он делает большое дело для развития российского молодежного спорта — за много лет через этот турнир прошли целые поколения борцов», — сообщил Моор.

Он отметил, что турнир получил статус международного в этом году. Участие в нем принимают спортсмены из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

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В Тюмень приехал призер олимпиады, чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе Владимир Чебоксаров. Он дал старт первому международному турниру, сообщил в своем telegram-канале глава региона Александр Моор. «Пообщались с Владимиром Васильевичем. Он делает большое дело для развития российского молодежного спорта — за много лет через этот турнир прошли целые поколения борцов», — сообщил Моор. Он отметил, что турнир получил статус международного в этом году. Участие в нем принимают спортсмены из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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