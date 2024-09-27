Politico: Трамп перестанет поддерживать Украину, если победит на выборах

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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп, stock
Трамп откажется от поддержки Украины в случае победы на выборах США Фото:

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп перестанет поддерживать Украину, если победит на выборах. Об этом пишет Politico.

«Критика экс-президента США Дональдом Трампом в отношении президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот не пошел на уступки России, показывает, что Трамп прекратит поддерживать Киев, если победит на президентских выборах в США», — пишет Politico. В статье передали слова Трампа о том, что американцы на самом деле не хотят, чтобы их дети воевали с Россией и Украиной. «Мы не собираемся позволять нашим солдатам умирать за океаном», — подчеркнул Трамп.

Ранее Дональд Трамп выражал недовольство позицией Владимира Зеленского относительно отказа на заключение сделки по завершению спецоперации. Также он раскритиковал Зеленского за «грязные» заявления в свой адрес.

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Кандидат на пост президента США Дональд Трамп перестанет поддерживать Украину, если победит на выборах. Об этом пишет Politico. «Критика экс-президента США Дональдом Трампом в отношении президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот не пошел на уступки России, показывает, что Трамп прекратит поддерживать Киев, если победит на президентских выборах в США», — пишет Politico. В статье передали слова Трампа о том, что американцы на самом деле не хотят, чтобы их дети воевали с Россией и Украиной. «Мы не собираемся позволять нашим солдатам умирать за океаном», — подчеркнул Трамп. Ранее Дональд Трамп выражал недовольство позицией Владимира Зеленского относительно отказа на заключение сделки по завершению спецоперации. Также он раскритиковал Зеленского за «грязные» заявления в свой адрес.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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