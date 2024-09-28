Горожанин раскрыл место удачной рыбалки
Житель Кургана похвастался уловом рыбы, которую наловил в реке Тобол в районе бульвара Солнечного. Об этом рыбак рассказал в соцсети.
«Наловил рыбы на бульваре Солнечном. Клев был на червя и перловку, использовал прикормку», — говорится в сообщении рыбака, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.
Ранее курганец поймал 11 щук на реке Тобол в городе. Рыба клевала на приманку — твистер с двумя хвостами и на вращалку.
Улов рыбы в районе бульвара Солнечного
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