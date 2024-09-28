28 сентября 2024
27 сентября 2024

Курганец наловил тазик рыбы недалеко от городского бульвара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Горожанин раскрыл место удачной рыбалки
Горожанин раскрыл место удачной рыбалки Фото:

Житель Кургана похвастался уловом рыбы, которую наловил в реке Тобол в районе бульвара Солнечного. Об этом рыбак рассказал в соцсети.

«Наловил рыбы на бульваре Солнечном. Клев был на червя и перловку, использовал прикормку», — говорится в сообщении рыбака, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.

Ранее курганец поймал 11 щук на реке Тобол в городе. Рыба клевала на приманку — твистер с двумя хвостами и на вращалку. 

Улов рыбы в районе бульвара Солнечного
Улов рыбы в районе бульвара Солнечного
Фото:

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Житель Кургана похвастался уловом рыбы, которую наловил в реке Тобол в районе бульвара Солнечного. Об этом рыбак рассказал в соцсети. «Наловил рыбы на бульваре Солнечном. Клев был на червя и перловку, использовал прикормку», — говорится в сообщении рыбака, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова. Ранее курганец поймал 11 щук на реке Тобол в городе. Рыба клевала на приманку — твистер с двумя хвостами и на вращалку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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