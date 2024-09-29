В Кургане загорелась машина на парковке (архивное фото)
В Кургане в районе школы №50 загорелся автомобиль на парковке. Об этом сообщают очевидцы, которые сняли возгорание.
«Автомобиль загорелся возле школы №50», — сообщает telegram-канал «ЧП Курган». На видео, присланным очевидцем происшествия, видно горящую отечественную машину с открытым капотом.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Главного управления МЧС России по Курганской области. Информация дополнится после получения комментария.
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