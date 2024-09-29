29 сентября 2024

В Кургане возле школы загорелась машина. Видео

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В Кургане загорелась машина на парковке (архивное фото)
В Кургане загорелась машина на парковке (архивное фото) Фото:

В Кургане в районе школы №50 загорелся автомобиль на парковке. Об этом сообщают очевидцы, которые сняли возгорание. 

«Автомобиль загорелся возле школы №50», — сообщает telegram-канал «ЧП Курган». На видео, присланным очевидцем происшествия, видно горящую отечественную машину с открытым капотом. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Главного управления МЧС России по Курганской области. Информация дополнится после получения комментария. 

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В Кургане в районе школы №50 загорелся автомобиль на парковке. Об этом сообщают очевидцы, которые сняли возгорание.  «Автомобиль загорелся возле школы №50», — сообщает telegram-канал «ЧП Курган». На видео, присланным очевидцем происшествия, видно горящую отечественную машину с открытым капотом.  Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Главного управления МЧС России по Курганской области. Информация дополнится после получения комментария. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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