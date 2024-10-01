В Тюмени подростки проехались по Площади Памяти на мотоцикле. Видео

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Дети устроили заезд вблизи памятного мемориала
Дети устроили заезд вблизи памятного мемориала Фото:

В Тюмени подростки проехались на мотоцикле по Площади Памяти. Об этом сообщают в одном из городских пабликов в Telegram.

«Тюменцы заметили подростков, которые разъезжают на мотоцикле на Площади Памяти», — сообщает в telegram-канале «ЧС Тюмень». К посту приложено видео.

Ранее URA.RU писало, что в другом памятном месте — сквере Мужества в Тобольске, по ночам устраивают вечеринки и драки. По словам местных, парк превратился в рассадник криминала.

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В Тюмени подростки проехались на мотоцикле по Площади Памяти. Об этом сообщают в одном из городских пабликов в Telegram. «Тюменцы заметили подростков, которые разъезжают на мотоцикле на Площади Памяти», — сообщает в telegram-канале «ЧС Тюмень». К посту приложено видео. Ранее URA.RU писало, что в другом памятном месте — сквере Мужества в Тобольске, по ночам устраивают вечеринки и драки. По словам местных, парк превратился в рассадник криминала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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