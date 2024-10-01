Дети устроили заезд вблизи памятного мемориала
В Тюмени подростки проехались на мотоцикле по Площади Памяти. Об этом сообщают в одном из городских пабликов в Telegram.
«Тюменцы заметили подростков, которые разъезжают на мотоцикле на Площади Памяти», — сообщает в telegram-канале «ЧС Тюмень». К посту приложено видео.
Ранее URA.RU писало, что в другом памятном месте — сквере Мужества в Тобольске, по ночам устраивают вечеринки и драки. По словам местных, парк превратился в рассадник криминала.
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