В сквере Мужества Тобольска по ночам устраивают вечеринки и драки

13 сентября 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Местные жители недовольны состоянием сквера Мужества Тобольска Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жители Тобольска (Тюменская область) по ночам устраивают в сквере Мужества алкогольные вечеринки, которые нередко заканчиваются драками. Об этом сообщил telegram-канал «Типичный Тобольск». «Хочу сообщить о такой проблеме, как пьяницы, устраивающие заседания, драки и общественный туалет в ночное время суток в восьмом микрорайоне, напротив школы №12. Прошу обратить внимание администрации, а также нового мэра города. Сквер Мужества, во-первых, это память. Во-вторых, то, что сейчас происходит в нашей стране, также должно влиять на элементарное уважение», — сообщает telegram-канал «Типичный Тобольск». По словам одного из тоболяков, в ночное время местные жители стараются обходить сквер Мужества стороной. «Парк, который, по идее, должен был стать местом для прогулок, проведения досуга, превратился в рассадник криминала. По ночам там почти нет прохожих: одни гуляки. Пьют и кричат до самого утра. Заходить туда страшно. Да и не хочется», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе мэрии Тобольска агентству сообщили, что мэр города Петр Вагин взял ситуацию со сквером Мужества на контроль. «Петр Александрович взял ситуацию на контроль. Он поручил подчиненным разобраться с тем, что происходит в сквере Мужества, и принять меры», — сообщили URA.RU. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в Тобольске посреди парка сгорел автобус. ЧП произошло в Александровском саду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тобольска (Тюменская область) по ночам устраивают в сквере Мужества алкогольные вечеринки, которые нередко заканчиваются драками. Об этом сообщил telegram-канал «Типичный Тобольск». «Хочу сообщить о такой проблеме, как пьяницы, устраивающие заседания, драки и общественный туалет в ночное время суток в восьмом микрорайоне, напротив школы №12. Прошу обратить внимание администрации, а также нового мэра города. Сквер Мужества, во-первых, это память. Во-вторых, то, что сейчас происходит в нашей стране, также должно влиять на элементарное уважение», — сообщает telegram-канал «Типичный Тобольск». По словам одного из тоболяков, в ночное время местные жители стараются обходить сквер Мужества стороной. «Парк, который, по идее, должен был стать местом для прогулок, проведения досуга, превратился в рассадник криминала. По ночам там почти нет прохожих: одни гуляки. Пьют и кричат до самого утра. Заходить туда страшно. Да и не хочется», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе мэрии Тобольска агентству сообщили, что мэр города Петр Вагин взял ситуацию со сквером Мужества на контроль. «Петр Александрович взял ситуацию на контроль. Он поручил подчиненным разобраться с тем, что происходит в сквере Мужества, и принять меры», — сообщили URA.RU. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в Тобольске посреди парка сгорел автобус. ЧП произошло в Александровском саду.