В тюменском кафе собак бесплатно угощают кормом

Собак тюменцев кормят в кафе гипоаллергенным кормом
При посещении одного из кафе с китайской кухней в Тюмени хозяева собак могут бесплатно получить порцию корма для своего питомца. Об этом URA.RU рассказали сотрудники заведения.
«Вы приходите в наше заведение с собачкой и вам дают вкусняшку для питомца. При этом делать заказ еды не обязательно», — поделились сотрудники заведения.
Угощают питомцев гипоаллергенным кормом для собак. Предложение не ограничено, в заведении сказали, что любят животных и поэтому угощения им будут всегда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!