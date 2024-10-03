В тюменском кафе собак бесплатно угощают кормом

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Собак тюменцев кормят в кафе гипоаллергенным кормом
Собак тюменцев кормят в кафе гипоаллергенным кормом Фото:

При посещении одного из кафе с китайской кухней в Тюмени хозяева собак могут бесплатно получить порцию корма для своего питомца. Об этом URA.RU рассказали сотрудники заведения.

«Вы приходите в наше заведение с собачкой и вам дают вкусняшку для питомца. При этом делать заказ еды не обязательно», — поделились сотрудники заведения.

Угощают питомцев гипоаллергенным кормом для собак. Предложение не ограничено, в заведении сказали, что любят животных и поэтому угощения им будут всегда.

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При посещении одного из кафе с китайской кухней в Тюмени хозяева собак могут бесплатно получить порцию корма для своего питомца. Об этом URA.RU рассказали сотрудники заведения. «Вы приходите в наше заведение с собачкой и вам дают вкусняшку для питомца. При этом делать заказ еды не обязательно», — поделились сотрудники заведения. Угощают питомцев гипоаллергенным кормом для собак. Предложение не ограничено, в заведении сказали, что любят животных и поэтому угощения им будут всегда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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