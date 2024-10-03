03 октября 2024

Родителям тюменского бойца вручили орден Мужества погибшего сына

© Служба новостей «URA.RU»
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такой награды удостаиваются герои, совершившие военный подвиг
такой награды удостаиваются герои, совершившие военный подвиг Фото:

В Ишимском районе (Тюменская область) родным вручили орден Мужества погибшего на СВО Андрея Федотова. Об этом сообщили в местной администрации.

«Глава Ишимского района Сергей Ломовцев вместе с военным комиссаром Владимиром Лютовым передали Орден Мужества семье нашего земляка Андрея Федотова. Он героически погиб, выполняя воинский долг, участвуя в специальной военной операции», — сообщили в администрации Ишимского района.

Несколько тюменцев награждены Орденом Мужества по указу президента посмертно. Все они совершили героический подвиг во время участия в спецоперации.

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В Ишимском районе (Тюменская область) родным вручили орден Мужества погибшего на СВО Андрея Федотова. Об этом сообщили в местной администрации. «Глава Ишимского района Сергей Ломовцев вместе с военным комиссаром Владимиром Лютовым передали Орден Мужества семье нашего земляка Андрея Федотова. Он героически погиб, выполняя воинский долг, участвуя в специальной военной операции», — сообщили в администрации Ишимского района. Несколько тюменцев награждены Орденом Мужества по указу президента посмертно. Все они совершили героический подвиг во время участия в спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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