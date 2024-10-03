Родителям тюменского бойца вручили орден Мужества погибшего сына

такой награды удостаиваются герои, совершившие военный подвиг
В Ишимском районе (Тюменская область) родным вручили орден Мужества погибшего на СВО Андрея Федотова. Об этом сообщили в местной администрации.
«Глава Ишимского района Сергей Ломовцев вместе с военным комиссаром Владимиром Лютовым передали Орден Мужества семье нашего земляка Андрея Федотова. Он героически погиб, выполняя воинский долг, участвуя в специальной военной операции», — сообщили в администрации Ишимского района.
Несколько тюменцев награждены Орденом Мужества по указу президента посмертно. Все они совершили героический подвиг во время участия в спецоперации.
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