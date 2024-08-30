В Тюмени 10 участников СВО наградили орденами Мужества посмертно

В Тюмени семьям военнослужащих передали государственные награды. Ими посмертно награждены 10 военнослужащих, которые участвовали в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе главы города Максима Афанасьева.
«Государственные награды Российской Федерации были переданы семьям военнослужащих, которые погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В этом памятном мероприятии приняли участие родные и близкие погибших военнослужащих, а также представители общественности и ветеранских объединений», — написано на сайте ведомства.
Указом президента РФ Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность награждены:
- Сержант Камилзаде Амиль Шамиль оглы;
- Старший лейтенант Долгушин Алексей Евгеньевич;
- Гвардии прапорщик Исаев Алексей Викторович;
- Рядовой Андреев Пётр Владимирович;
- Рядовой Асхаров Альберт Фархатович;
- Рядовой Белоконь Алексей Николаевич;
- Рядовой Лысов Николай Вячеславович;
- Рядовой Торопов Андрей Викторович;
- Рядовой Чилингарян Хачатур Славикович;
- Рядовой Ярковых Алексей Иванович.
Мэр Тюмени сказал, что они навсегда останутся примером отваги, героизма и искренней любви к своей Родине. Также он добавил, что разделяет с семьями боль утраты и принес соболезнования.
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