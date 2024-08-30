30 августа 2024

В Тюмени 10 участников СВО наградили орденами Мужества посмертно

© Служба новостей «URA.RU»
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Ордена Мужества были переданы семьям погибших тюменцев
Ордена Мужества были переданы семьям погибших тюменцев Фото:

В Тюмени семьям военнослужащих передали государственные награды. Ими посмертно награждены 10 военнослужащих, которые участвовали в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе главы города Максима Афанасьева.

«Государственные награды Российской Федерации были переданы семьям военнослужащих, которые погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В этом памятном мероприятии приняли участие родные и близкие погибших военнослужащих, а также представители общественности и ветеранских объединений», — написано на сайте ведомства.

Указом президента РФ Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность награждены:

  • Сержант Камилзаде Амиль Шамиль оглы;
  • Старший лейтенант Долгушин Алексей Евгеньевич;
  • Гвардии прапорщик Исаев Алексей Викторович;
  • Рядовой Андреев Пётр Владимирович;
  • Рядовой Асхаров Альберт Фархатович;
  • Рядовой Белоконь Алексей Николаевич;
  • Рядовой Лысов Николай Вячеславович;
  • Рядовой Торопов Андрей Викторович;
  • Рядовой Чилингарян Хачатур Славикович;
  • Рядовой Ярковых Алексей Иванович.

Мэр Тюмени сказал, что они навсегда останутся примером отваги, героизма и искренней любви к своей Родине. Также он добавил, что разделяет с семьями боль утраты и принес соболезнования.

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В Тюмени семьям военнослужащих передали государственные награды. Ими посмертно награждены 10 военнослужащих, которые участвовали в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе главы города Максима Афанасьева. «Государственные награды Российской Федерации были переданы семьям военнослужащих, которые погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В этом памятном мероприятии приняли участие родные и близкие погибших военнослужащих, а также представители общественности и ветеранских объединений», — написано на сайте ведомства. Указом президента РФ Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность награждены: Мэр Тюмени сказал, что они навсегда останутся примером отваги, героизма и искренней любви к своей Родине. Также он добавил, что разделяет с семьями боль утраты и принес соболезнования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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