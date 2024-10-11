Синоптики рассказали, какими будут выходные в Тюмени

Выходные в Тюмени ожидаются солнечные
Выходные с 12 по 13 октября пройдут в Тюмени без осадков. Максимальная температура воздуха днем составит два градуса тепла. Такой прогноз указан на сайте Gismeteo.
«Тюмень, 12 октября. Температура воздуха днем — два градуса тепла. Ночью термометр опустится до -3. Солнечно», — сообщают синоптики.
Солнечная погода ожидается и в воскресенье, 13 октября. Ночь будет холоднее, температура в темное время суток будет на отметке -5 градусов.
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