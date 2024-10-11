Синоптики рассказали, какими будут выходные в Тюмени

Выходные с 12 по 13 октября в Тюмени пройдут без осадков
© Служба новостей «URA.RU»
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Выходные в Тюмени ожидаются солнечные
Выходные в Тюмени ожидаются солнечные Фото:

Выходные с 12 по 13 октября пройдут в Тюмени без осадков. Максимальная температура воздуха днем составит два градуса тепла. Такой прогноз указан на сайте Gismeteo.

«Тюмень, 12 октября. Температура воздуха днем — два градуса тепла. Ночью термометр опустится до -3. Солнечно», — сообщают синоптики.

Солнечная погода ожидается и в воскресенье, 13 октября. Ночь будет холоднее, температура в темное время суток будет на отметке -5 градусов.

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Выходные с 12 по 13 октября пройдут в Тюмени без осадков. Максимальная температура воздуха днем составит два градуса тепла. Такой прогноз указан на сайте Gismeteo. «Тюмень, 12 октября. Температура воздуха днем — два градуса тепла. Ночью термометр опустится до -3. Солнечно», — сообщают синоптики. Солнечная погода ожидается и в воскресенье, 13 октября. Ночь будет холоднее, температура в темное время суток будет на отметке -5 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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