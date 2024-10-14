SHAMAN похвастался свидетельством о разводе

Певец Shaman (Ярослав Дронов) похвастался разводом со своей второй женой Еленой Мартыновой. Фотографию свидетельства о расторжении брака он выложил в своем telegram-канале.
Согласно свидетельству, которым поделился певец, брак официально расторгнут с 13 октября 2024 года. Выдал документ московский Орган ЗАГС №73.
Ранее артист сообщил о разводе со своей второй женой. Певец отметил, что не чувствует себя одиноким, потому что с ним вся Россия. Он поблагодарил бывшую жену за поддержку. Отмечается, что Мартынова ничего не получит от музыкального бизнеса своего экс-супруга.
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