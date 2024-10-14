SHAMAN похвастался свидетельством о разводе

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Shaman официально развелся с Мартыновой
Shaman официально развелся с Мартыновой Фото:

Певец Shaman (Ярослав Дронов) похвастался разводом со своей второй женой Еленой Мартыновой. Фотографию свидетельства о расторжении брака он выложил в своем telegram-канале. 

Согласно свидетельству, которым поделился певец, брак официально расторгнут с 13 октября 2024 года. Выдал документ московский Орган ЗАГС №73.

Ранее артист сообщил о разводе со своей второй женой. Певец отметил, что не чувствует себя одиноким, потому что с ним вся Россия. Он поблагодарил бывшую жену за поддержку. Отмечается, что Мартынова ничего не получит от музыкального бизнеса своего экс-супруга.

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Певец Shaman (Ярослав Дронов) похвастался разводом со своей второй женой Еленой Мартыновой. Фотографию свидетельства о расторжении брака он выложил в своем telegram-канале.  Согласно свидетельству, которым поделился певец, брак официально расторгнут с 13 октября 2024 года. Выдал документ московский Орган ЗАГС №73. Ранее артист сообщил о разводе со своей второй женой. Певец отметил, что не чувствует себя одиноким, потому что с ним вся Россия. Он поблагодарил бывшую жену за поддержку. Отмечается, что Мартынова ничего не получит от музыкального бизнеса своего экс-супруга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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