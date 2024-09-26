«Что касается музыкального бизнеса, он был зарегистрирован на Ярослава и останется за ним», — рассказал собеседник в разговоре с MK.RU. При этом он добавил, что бывшие супруги сохранили хорошие отношения, разногласий между ними не осталось.
Дронов 26 сентября подтвердил корреспонденту URA.RU слухи о разводе с Еленой Мартыновой. Он уточнил, что решение было принято в связи с его высокой занятостью. Артист состоял в браке с 2017 года. Сама Елена является специалистом в области PR и внесла немалый вклад в развитие музыкального бизнеса бывшего мужа.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Бывшая жена российского артиста SHAMAN (Ярослава Дронова) Елена Мартынова ничего не получит от музыкального бизнеса своего экс-супруга. Об этом рассказал журналистам источник, знакомый с ситуацией. «Что касается музыкального бизнеса, он был зарегистрирован на Ярослава и останется за ним», — рассказал собеседник в разговоре с MK.RU. При этом он добавил, что бывшие супруги сохранили хорошие отношения, разногласий между ними не осталось. Дронов 26 сентября подтвердил корреспонденту URA.RU слухи о разводе с Еленой Мартыновой. Он уточнил, что решение было принято в связи с его высокой занятостью. Артист состоял в браке с 2017 года. Сама Елена является специалистом в области PR и внесла немалый вклад в развитие музыкального бизнеса бывшего мужа.