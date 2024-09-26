Жена SHAMAN’a ничего не получит от его бизнеса после развода

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Концерт SHAMAN. Екатеринбург , шаман, shaman, дронов ярослав
SHAMAN ничего не оставит бывшей жене от своего бизнеса, который они развивали вместе, пишут СМИ Фото:

Бывшая жена российского артиста SHAMAN (Ярослава Дронова) Елена Мартынова ничего не получит от музыкального бизнеса своего экс-супруга. Об этом рассказал журналистам источник, знакомый с ситуацией.

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«Что касается музыкального бизнеса, он был зарегистрирован на Ярослава и останется за ним», — рассказал собеседник в разговоре с MK.RU. При этом он добавил, что бывшие супруги сохранили хорошие отношения, разногласий между ними не осталось.

Дронов 26 сентября подтвердил корреспонденту URA.RU слухи о разводе с Еленой Мартыновой. Он уточнил, что решение было принято в связи с его высокой занятостью. Артист состоял в браке с 2017 года. Сама Елена является специалистом в области PR и внесла немалый вклад в развитие музыкального бизнеса бывшего мужа.

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Бывшая жена российского артиста SHAMAN (Ярослава Дронова) Елена Мартынова ничего не получит от музыкального бизнеса своего экс-супруга. Об этом рассказал журналистам источник, знакомый с ситуацией. «Что касается музыкального бизнеса, он был зарегистрирован на Ярослава и останется за ним», — рассказал собеседник в разговоре с MK.RU. При этом он добавил, что бывшие супруги сохранили хорошие отношения, разногласий между ними не осталось. Дронов 26 сентября подтвердил корреспонденту URA.RU слухи о разводе с Еленой Мартыновой. Он уточнил, что решение было принято в связи с его высокой занятостью. Артист состоял в браке с 2017 года. Сама Елена является специалистом в области PR и внесла немалый вклад в развитие музыкального бизнеса бывшего мужа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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