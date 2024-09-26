Жена SHAMAN’a ничего не получит от его бизнеса после развода

26 сентября 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

SHAMAN ничего не оставит бывшей жене от своего бизнеса, который они развивали вместе, пишут СМИ Фото: Илья Московец © URA.RU Бывшая жена российского артиста SHAMAN (Ярослава Дронова) Елена Мартынова ничего не получит от музыкального бизнеса своего экс-супруга. Об этом рассказал журналистам источник, знакомый с ситуацией. Новость по теме SHAMAN рассказал URA.RU, что разводится с женой: все о личной жизни музыканта «Что касается музыкального бизнеса, он был зарегистрирован на Ярослава и останется за ним», — рассказал собеседник в разговоре с MK.RU . При этом он добавил, что бывшие супруги сохранили хорошие отношения, разногласий между ними не осталось. Дронов 26 сентября подтвердил корреспонденту URA.RU слухи о разводе с Еленой Мартыновой. Он уточнил, что решение было принято в связи с его высокой занятостью. Артист состоял в браке с 2017 года. Сама Елена является специалистом в области PR и внесла немалый вклад в развитие музыкального бизнеса бывшего мужа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшая жена российского артиста SHAMAN (Ярослава Дронова) Елена Мартынова ничего не получит от музыкального бизнеса своего экс-супруга. Об этом рассказал журналистам источник, знакомый с ситуацией. «Что касается музыкального бизнеса, он был зарегистрирован на Ярослава и останется за ним», — рассказал собеседник в разговоре с MK.RU. При этом он добавил, что бывшие супруги сохранили хорошие отношения, разногласий между ними не осталось. Дронов 26 сентября подтвердил корреспонденту URA.RU слухи о разводе с Еленой Мартыновой. Он уточнил, что решение было принято в связи с его высокой занятостью. Артист состоял в браке с 2017 года. Сама Елена является специалистом в области PR и внесла немалый вклад в развитие музыкального бизнеса бывшего мужа.