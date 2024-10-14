Дорога будет перекрыта возле здания регионального правительства
В Тюмени 15 октября с 6:00 до 16:00 перекроют движение по улице Володарского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«15 октября с 6:00 до 16:00 в связи с проведением массового мероприятия планируется временно прекратить движение транспорта на улице Володарского», — сообщили в мэрии. Дорога будет закрыта на участке от 8 Марта до Водопроводной.
Водителей просят заранее планировать маршруты в этот день. Объехать ограничения можно будет через улицы Хохрякова, Республики, 8 Марта до Водопроводную.
Пути объезда: Хохрякова, Водопроводная, Республики, 8 Марта
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!