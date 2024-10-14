В центре Тюмени перекроют дорогу на 10 часов. Карта

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Дорога будет перекрыта возле здания регионального правительства
Дорога будет перекрыта возле здания регионального правительства Фото:

В Тюмени 15 октября с 6:00 до 16:00 перекроют движение по улице Володарского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«15 октября с 6:00 до 16:00 в связи с проведением массового мероприятия планируется временно прекратить движение транспорта на улице Володарского», — сообщили в мэрии. Дорога будет закрыта на участке от 8 Марта до Водопроводной.

Водителей просят заранее планировать маршруты в этот день. Объехать ограничения можно будет через улицы Хохрякова, Республики, 8 Марта до Водопроводную.

Пути объезда: Хохрякова, Водопроводная, Республики, 8 Марта
Пути объезда: Хохрякова, Водопроводная, Республики, 8 Марта
Фото:

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В Тюмени 15 октября с 6:00 до 16:00 перекроют движение по улице Володарского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «15 октября с 6:00 до 16:00 в связи с проведением массового мероприятия планируется временно прекратить движение транспорта на улице Володарского», — сообщили в мэрии. Дорога будет закрыта на участке от 8 Марта до Водопроводной. Водителей просят заранее планировать маршруты в этот день. Объехать ограничения можно будет через улицы Хохрякова, Республики, 8 Марта до Водопроводную.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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