14 октября 2024

Тюменскому бизнесу помогут закрепиться за рубежом

Тюменские экспортеры откроют офисы в Казахстане, Кыргызстане и Беларуси
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприниматели Тюмени войдут на рынки ближнего зарубежья со своими складами и офисами Фото:

В Тюменской области создан проект, который поможет местным экспортерам закрепиться в странах ближнего зарубежья. Программа рассчитана на помощь в локализации бизнеса в наиболее востребованных у тюменских предпринимателей странах, сообщила URA.RU специалист регионального центра поддержки экспорта Розалия Беломоина.

«Сейчас у бизнеса есть вопросы про Казахстан, Киргизию, Беларусь. Пока точно не могу сказать, какие из этих стран попадут в проект, но мы постараемся выбрать именно те, на которые есть массовый запрос у бизнеса», — пояснила она.

По словам Беломоиной, механизмы проекта уже испытаны при помощи в локализации в Узбекистане. Проект состоит из двух частей: поддержка при открытии офисов компаний в зарубежных странах и поиск складских помещений. «Наибольший интерес в этих странах вызывает тюменская сельскохозяйственная продукция, технологии водоочистки и разработки, связанные с нефтедобычей и нефтесервисом», — добавила Беломоина в беседе с URA.RU.

Ранее URA.RU рассказало, что основным направлением экспорта Тюменской области являлся Китай. Одной из последних на китайские рынки вышла компания, производящая алкогольную продукцию.

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В Тюменской области создан проект, который поможет местным экспортерам закрепиться в странах ближнего зарубежья. Программа рассчитана на помощь в локализации бизнеса в наиболее востребованных у тюменских предпринимателей странах, сообщила URA.RU специалист регионального центра поддержки экспорта Розалия Беломоина. «Сейчас у бизнеса есть вопросы про Казахстан, Киргизию, Беларусь. Пока точно не могу сказать, какие из этих стран попадут в проект, но мы постараемся выбрать именно те, на которые есть массовый запрос у бизнеса», — пояснила она. По словам Беломоиной, механизмы проекта уже испытаны при помощи в локализации в Узбекистане. Проект состоит из двух частей: поддержка при открытии офисов компаний в зарубежных странах и поиск складских помещений. «Наибольший интерес в этих странах вызывает тюменская сельскохозяйственная продукция, технологии водоочистки и разработки, связанные с нефтедобычей и нефтесервисом», — добавила Беломоина в беседе с URA.RU. Ранее URA.RU рассказало, что основным направлением экспорта Тюменской области являлся Китай. Одной из последних на китайские рынки вышла компания, производящая алкогольную продукцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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