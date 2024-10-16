Здание тюменского правительства отреставрируют за 18 миллионов рублей

В Тюмени на реставрацию здания регионального правительства потратят 18,3 миллиона рублей. Такая информация указана на сайте госзакупок. Все работы подрядчик должен завершить до 31 октября 2025 года.
«Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения „Здание обкома КПСС“, расположенного по адресу: Тюмень, улица Володарского, 45. Начало работ: с даты заключения контракта. Окончание работ: 31 октября 2025 года», — указано в документации.
Ранее URA.RU писало, что на улице Республики отреставрируют объект культурного наследия дом Н.Л. Панкратьева. В нем планируют открыть винный бар.
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