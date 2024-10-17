17 октября 2024

В отдел мэрии Кургана, который занимается ЖКХ, ищут руководителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Отдел, занимающийся ЖКХ, остался без руководителя
Отдел, занимающийся ЖКХ, остался без руководителя Фото:

У отдела муниципального жилищного контроля, который создан в мэрии Кургана, нет руководителя. Должность остается вакантной в период отопительного сезона. Об этом сообщили в мэрии Кургана по запросу корреспондента URA.RU. 

«В состав данного отдела на текущую дату входит три сотрудника и руководитель отдела. Должность руководителя отдела на настоящее время вакантна», — ответили URA.RU в администрации Кургана. 

Отделом занимается работой с юридическими лицами, ИП и гражданами. Сотрудник контроля следят за соблюдением законов, касающихся ЖКХ, а также проводят мероприятия по профилактике нарушений. 

Ранее URA.RU уже писало, что новому врип главы Кургана Антону Науменко не удается решить проблему с кадрами. Властям не хватает опытных специалистов, которые могли бы правильно работать со сферой ЖКХ. Это привело также к тому, что под вопросом оказались сроки получения паспорта готовности для города.

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У отдела муниципального жилищного контроля, который создан в мэрии Кургана, нет руководителя. Должность остается вакантной в период отопительного сезона. Об этом сообщили в мэрии Кургана по запросу корреспондента URA.RU.  «В состав данного отдела на текущую дату входит три сотрудника и руководитель отдела. Должность руководителя отдела на настоящее время вакантна», — ответили URA.RU в администрации Кургана.  Отделом занимается работой с юридическими лицами, ИП и гражданами. Сотрудник контроля следят за соблюдением законов, касающихся ЖКХ, а также проводят мероприятия по профилактике нарушений.  Ранее URA.RU уже писало, что новому врип главы Кургана Антону Науменко не удается решить проблему с кадрами. Властям не хватает опытных специалистов, которые могли бы правильно работать со сферой ЖКХ. Это привело также к тому, что под вопросом оказались сроки получения паспорта готовности для города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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