В отдел мэрии Кургана, который занимается ЖКХ, ищут руководителя

У отдела муниципального жилищного контроля, который создан в мэрии Кургана, нет руководителя. Должность остается вакантной в период отопительного сезона. Об этом сообщили в мэрии Кургана по запросу корреспондента URA.RU.
«В состав данного отдела на текущую дату входит три сотрудника и руководитель отдела. Должность руководителя отдела на настоящее время вакантна», — ответили URA.RU в администрации Кургана.
Отделом занимается работой с юридическими лицами, ИП и гражданами. Сотрудник контроля следят за соблюдением законов, касающихся ЖКХ, а также проводят мероприятия по профилактике нарушений.
Ранее URA.RU уже писало, что новому врип главы Кургана Антону Науменко не удается решить проблему с кадрами. Властям не хватает опытных специалистов, которые могли бы правильно работать со сферой ЖКХ. Это привело также к тому, что под вопросом оказались сроки получения паспорта готовности для города.
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