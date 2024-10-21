Курганцев ожидает солнечный день, но вечером возможен дождь со снегом

Весь день 22 октября будет плюсовая температура
Жителей Кургана ожидает еще один солнечный осенний день с плюсовыми температурами. Об этом сообщает сервис погоды Gismeteo.
«Утром температура воздуха составит -4, +3 градуса. В течение дня воздух прогреется до +7. Будет солнечно. Ветер слабый, до 3-5 м/с», — сообщает Gismeteo.
В течение дня в Кургане будет тепло и солнечно
Зонтики можно не брать. Но только если не собираетесь задерживаться допоздна. По данным Яндекс.Погоды, поздним вечером возможен дождь со снегом. Влажность воздуха к ночи составит 82%.
Поздним вечером в Кургане может пойти дождь со снегом
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