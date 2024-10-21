21 октября 2024

Курганцев ожидает солнечный день, но вечером возможен дождь со снегом

В Кургане будет солнечно, но к вечеру погода испортится
© Служба новостей «URA.RU»
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Весь день 22 октября будет плюсовая температура
Весь день 22 октября будет плюсовая температура Фото:

Жителей Кургана ожидает еще один солнечный осенний день с плюсовыми температурами. Об этом сообщает сервис погоды Gismeteo.

«Утром температура воздуха составит -4, +3 градуса. В течение дня воздух прогреется до +7. Будет солнечно. Ветер слабый, до 3-5 м/с», — сообщает Gismeteo.

В течение дня в Кургане будет тепло и солнечно
В течение дня в Кургане будет тепло и солнечно
Фото:

Зонтики можно не брать. Но только если не собираетесь задерживаться допоздна. По данным Яндекс.Погоды, поздним вечером возможен дождь со снегом. Влажность воздуха к ночи составит 82%.

Поздним вечером в Кургане может пойти дождь со снегом
Поздним вечером в Кургане может пойти дождь со снегом
Фото:

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Жителей Кургана ожидает еще один солнечный осенний день с плюсовыми температурами. Об этом сообщает сервис погоды Gismeteo. «Утром температура воздуха составит -4, +3 градуса. В течение дня воздух прогреется до +7. Будет солнечно. Ветер слабый, до 3-5 м/с», — сообщает Gismeteo. Зонтики можно не брать. Но только если не собираетесь задерживаться допоздна. По данным Яндекс.Погоды, поздним вечером возможен дождь со снегом. Влажность воздуха к ночи составит 82%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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