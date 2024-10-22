В Кургане мужчине за грабеж ради сыра грозит четыре года колонии

В Кургане сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже местного магазина. Инцидент произошел в светлое время суток, когда подозреваемый пытался украсть сыр, спрятав его в карманах. Об этом пишет telegram-канал «Полиция Курганской области».
Продавцы пытались задержать злоумышленника, но он вырвался и убежал. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый за аналогичные преступления житель областного центра. При оценке причиненного ущерба выяснилось, что ущерб магазину составил около 3 тысяч рублей», — сообщили в УМВД России по г. Курган. После задержания было возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренным частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Выяснилось также, что это не первое аналогичное преступление курганца.
Для подозреваемого этот случай может иметь серьезные последствия, так как санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Уголовное дело возбуждено, и дальнейшее расследование поможет установить все обстоятельства произошедшего.
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