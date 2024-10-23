Власти рассказали, когда откроют движение по Алебашевской в Тюмени

Дорогу перекрыли еще летом
В Тюмени движение по улице Алебашевской откроют 28 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Возвращаемся в обычный режим. ?Сообщаем, что в связи с окончанием работ по ремонту моста с 28 октября в обычном режиме откроется движение транспортных средств по автомобильной дороге Алебашевской», — рассказали в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что из-за ремонта моста в районе озера Алебашево перекрыли дорогу на улице Алебашевской. На первом этапе перекрыли левое направление моста от улицы Дружбы.
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