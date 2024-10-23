Власти рассказали, когда откроют движение по Алебашевской в Тюмени

В Тюмени в конце октября откроют движение по улице Алебашевской
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Дорогу перекрыли еще летом
Дорогу перекрыли еще летом Фото:

В Тюмени движение по улице Алебашевской откроют 28 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Возвращаемся в обычный режим. ?Сообщаем, что в связи с окончанием работ по ремонту моста с 28 октября в обычном режиме откроется движение транспортных средств по автомобильной дороге Алебашевской», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что из-за ремонта моста в районе озера Алебашево перекрыли дорогу на улице Алебашевской. На первом этапе перекрыли левое направление моста от улицы Дружбы.

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В Тюмени движение по улице Алебашевской откроют 28 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Возвращаемся в обычный режим. ?Сообщаем, что в связи с окончанием работ по ремонту моста с 28 октября в обычном режиме откроется движение транспортных средств по автомобильной дороге Алебашевской», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что из-за ремонта моста в районе озера Алебашево перекрыли дорогу на улице Алебашевской. На первом этапе перекрыли левое направление моста от улицы Дружбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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