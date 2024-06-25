В Тюмени закроют дорогу возле Алебашево до конца лета. Карта

26 июня 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Дорогу перекроют из-за ремонта моста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени из-за ремонта моста в районе озера Алебашево перекроют участок улицы Алебашевкой до 31 августа. Об этом рассказали в администрации города. На участке Алебашевской от Дружбы до Газовиков будет организовано двустороннее движение. «В связи с выполнением работ по ремонту моста в районе озера Алебашево в период с 26 июня по 31 августа будет прекращено движение транспортных средств по ул. Алебашевской на участке от проезда Солнечный до ул. Газовиков. <…> На проезд Солнечный также можно будет попасть с ул. Алебашевской», — рассказали в мэрии. Дорогу перекроют уже сегодня, 26 июня. Объехать новые ограничения можно через улицы Мельникайте, Дружбы и 50 лет Октября. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки. администрация Тюмени Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени из-за ремонта моста в районе озера Алебашево перекроют участок улицы Алебашевкой до 31 августа. Об этом рассказали в администрации города. На участке Алебашевской от Дружбы до Газовиков будет организовано двустороннее движение. «В связи с выполнением работ по ремонту моста в районе озера Алебашево в период с 26 июня по 31 августа будет прекращено движение транспортных средств по ул. Алебашевской на участке от проезда Солнечный до ул. Газовиков. <…> На проезд Солнечный также можно будет попасть с ул. Алебашевской», — рассказали в мэрии. Дорогу перекроют уже сегодня, 26 июня. Объехать новые ограничения можно через улицы Мельникайте, Дружбы и 50 лет Октября. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки.