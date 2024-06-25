25 июня 2024

В Тюмени закроют дорогу возле Алебашево до конца лета. Карта

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Город. Курган , перекрытие дороги, ремонт автодороги
Дорогу перекроют из-за ремонта моста Фото:

В Тюмени из-за ремонта моста в районе озера Алебашево перекроют участок улицы Алебашевкой до 31 августа. Об этом рассказали в администрации города. На участке Алебашевской от Дружбы до Газовиков будет организовано двустороннее движение.

«В связи с выполнением работ по ремонту моста в районе озера Алебашево в период с 26 июня по 31 августа будет прекращено движение транспортных средств по ул. Алебашевской на участке от проезда Солнечный до ул. Газовиков. <…> На проезд Солнечный также можно будет попасть с ул. Алебашевской», — рассказали в мэрии.

Дорогу перекроют уже сегодня, 26 июня. Объехать новые ограничения можно через улицы Мельникайте, Дружбы и 50 лет Октября. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки.

Фото:

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В Тюмени из-за ремонта моста в районе озера Алебашево перекроют участок улицы Алебашевкой до 31 августа. Об этом рассказали в администрации города. На участке Алебашевской от Дружбы до Газовиков будет организовано двустороннее движение. «В связи с выполнением работ по ремонту моста в районе озера Алебашево в период с 26 июня по 31 августа будет прекращено движение транспортных средств по ул. Алебашевской на участке от проезда Солнечный до ул. Газовиков. <…> На проезд Солнечный также можно будет попасть с ул. Алебашевской», — рассказали в мэрии. Дорогу перекроют уже сегодня, 26 июня. Объехать новые ограничения можно через улицы Мельникайте, Дружбы и 50 лет Октября. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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