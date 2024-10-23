В тюменском отдаленном микрорайоне обустроят дороги

В Тюмени в микрорайоне Велижанский построят автодороги. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы начались в 2023 году и продлятся в 2025 году. В рамках работ планируется обустроить тротуары, остановки, освещение, озеленение и водоотводные канавы.
«Работы ведутся с 2023 года. На 2024 год было предусмотрено строительство улиц Ишимская, Ненецкая, проезд между Ишимской и Ненецкой, на 2025 год предусмотрена улица Салымская. В связи с большим объемом, работы выполняются поэтапно. Для обеспечения доступа в осенний период выполняется капитальный ремонт участка дороги в створе Ишимская с выходом на Голышева», — рассказали в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени построят Южный обход и транспортный коридор. Так власти планируют решить проблему с дорожными заторами на объездной.
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