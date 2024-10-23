23 октября 2024

В тюменском отдаленном микрорайоне обустроят дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Работы продолжатся в 2025 гожу
Работы продолжатся в 2025 гожу Фото:

В Тюмени в микрорайоне Велижанский построят автодороги. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы начались в 2023 году и продлятся в 2025 году. В рамках работ планируется обустроить тротуары, остановки, освещение, озеленение и водоотводные канавы.

«Работы ведутся с 2023 года. На 2024 год было предусмотрено строительство улиц Ишимская, Ненецкая, проезд между Ишимской и Ненецкой, на 2025 год предусмотрена улица Салымская. В связи с большим объемом, работы выполняются поэтапно. Для обеспечения доступа в осенний период выполняется капитальный ремонт участка дороги в створе Ишимская с выходом на Голышева», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени построят Южный обход и транспортный коридор. Так власти планируют решить проблему с дорожными заторами на объездной. 

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В Тюмени в микрорайоне Велижанский построят автодороги. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы начались в 2023 году и продлятся в 2025 году. В рамках работ планируется обустроить тротуары, остановки, освещение, озеленение и водоотводные канавы. «Работы ведутся с 2023 года. На 2024 год было предусмотрено строительство улиц Ишимская, Ненецкая, проезд между Ишимской и Ненецкой, на 2025 год предусмотрена улица Салымская. В связи с большим объемом, работы выполняются поэтапно. Для обеспечения доступа в осенний период выполняется капитальный ремонт участка дороги в створе Ишимская с выходом на Голышева», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени построят Южный обход и транспортный коридор. Так власти планируют решить проблему с дорожными заторами на объездной. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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