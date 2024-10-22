Тюменские власти придумали, как решить проблему с пробками на объездной

В Тюмени для разгрузки объездной построят транспортный коридор и Южный коридор

23 октября 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Вторая объездная объединит четыре федеральные трассы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени построят Южный обход и транспортный коридор, чтобы решить проблему с дорожными заторами на объездной. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. «Заторные явления на Обходе Тюмени фиксируются в часы-пик. Ведется строительство транспортного коридора, который будет дублировать южную часть Обхода и возьмет на себя транспорт жителей новых районов. Завершается подготовка к строительству Южного обхода. Он объединит четыре федеральные трассы и уберет с загруженной части транзитный транспорт», — сообщили в ГУС. Ранее URA.RU писало, что в тюменском ЖК «Колумб» построят дорогу на улице Первооткрывателей. Власти объявили тендер на разработку проектной документации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени построят Южный обход и транспортный коридор, чтобы решить проблему с дорожными заторами на объездной. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. «Заторные явления на Обходе Тюмени фиксируются в часы-пик. Ведется строительство транспортного коридора, который будет дублировать южную часть Обхода и возьмет на себя транспорт жителей новых районов. Завершается подготовка к строительству Южного обхода. Он объединит четыре федеральные трассы и уберет с загруженной части транзитный транспорт», — сообщили в ГУС. Ранее URA.RU писало, что в тюменском ЖК «Колумб» построят дорогу на улице Первооткрывателей. Власти объявили тендер на разработку проектной документации.