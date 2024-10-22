22 октября 2024

Тюменские власти придумали, как решить проблему с пробками на объездной

В Тюмени для разгрузки объездной построят транспортный коридор и Южный коридор
© Служба новостей «URA.RU»
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Качество асфальтового полотна на объездной дороге. Тюмень, пробка, автомобиль, движение, трасса, дорога, легковушка
Вторая объездная объединит четыре федеральные трассы Фото:

В Тюмени построят Южный обход и транспортный коридор, чтобы решить проблему с дорожными заторами на объездной. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.

«Заторные явления на Обходе Тюмени фиксируются в часы-пик. Ведется строительство транспортного коридора, который будет дублировать южную часть Обхода и возьмет на себя транспорт жителей новых районов. Завершается подготовка к строительству Южного обхода. Он объединит четыре федеральные трассы и уберет с загруженной части транзитный транспорт», — сообщили в ГУС.

Ранее URA.RU писало, что в тюменском ЖК «Колумб» построят дорогу на улице Первооткрывателей. Власти объявили тендер на разработку проектной документации.

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В Тюмени построят Южный обход и транспортный коридор, чтобы решить проблему с дорожными заторами на объездной. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. «Заторные явления на Обходе Тюмени фиксируются в часы-пик. Ведется строительство транспортного коридора, который будет дублировать южную часть Обхода и возьмет на себя транспорт жителей новых районов. Завершается подготовка к строительству Южного обхода. Он объединит четыре федеральные трассы и уберет с загруженной части транзитный транспорт», — сообщили в ГУС. Ранее URA.RU писало, что в тюменском ЖК «Колумб» построят дорогу на улице Первооткрывателей. Власти объявили тендер на разработку проектной документации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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