Тюменские власти придумали, как решить проблему с пробками на объездной

В Тюмени построят Южный обход и транспортный коридор, чтобы решить проблему с дорожными заторами на объездной. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.
«Заторные явления на Обходе Тюмени фиксируются в часы-пик. Ведется строительство транспортного коридора, который будет дублировать южную часть Обхода и возьмет на себя транспорт жителей новых районов. Завершается подготовка к строительству Южного обхода. Он объединит четыре федеральные трассы и уберет с загруженной части транзитный транспорт», — сообщили в ГУС.
Ранее URA.RU писало, что в тюменском ЖК «Колумб» построят дорогу на улице Первооткрывателей. Власти объявили тендер на разработку проектной документации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Тюмени построят Южный обход и транспортный коридор, чтобы решить проблему с дорожными заторами на объездной. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. «Заторные явления на Обходе Тюмени фиксируются в часы-пик. Ведется строительство транспортного коридора, который будет дублировать южную часть Обхода и возьмет на себя транспорт жителей новых районов. Завершается подготовка к строительству Южного обхода. Он объединит четыре федеральные трассы и уберет с загруженной части транзитный транспорт», — сообщили в ГУС. Ранее URA.RU писало, что в тюменском ЖК «Колумб» построят дорогу на улице Первооткрывателей. Власти объявили тендер на разработку проектной документации.