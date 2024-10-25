Ямало-Ненецкая Республика: что мог дать северянам государственный суверенитет в начале 90-х

Суверенитет Ямала грозил Москве потерей контроля и свободой цен на нефть и газ

26 октября 2024 в 09:27 Размер текста - 17 +

Поездка Бориса Ельцина в Ханты-Мансийский национальный округ, 1991 год Фото: Соколов Дмитрий/ТАСС В начале 90-х годов ХХ века автономности добивались многие регионы России. Журналисты иронично назвали тягу народа к независимости от центральных властей «парадом суверенитетов». Ямал не стал исключением. Ямало-Ненецкая республика в составе РСФСР была провозглашена 16 октября 1990 года. С Республикой население Севера связывало немало надежд, прежде всего, ожидая, что суверенность даст Ямалу право на самостоятельного распределения значительной части доходов от добычи нефти и газа. Немалые надежды были связаны и с приездом в Тюменскую область Бориса Ельцина в августе 1991 года. Округу, как обладателю богатейших природных ресурсов, тогда многого не хватало, в том числе элементарной газификации жилищного фонда. Но мечты ямальцев о Республике не сбылись. Почему так произошло, читайте в материале URA.RU. Север будет жить также, как «аравийский юг» Ельцин в Салехарде, 6 августа 1991 года. К народу он вышел ближе к вечеру, после посещения рыбзавода. Фото: Музей Лабытнанги «В массовом сознании сейчас преобладают чувства своей особости и обделенности. И рядовые граждане, и руководство считают, что справедливость наступит только тогда, когда тюменский Север будет жить также, как „аравийский юг“. Сложился стойкий стереотип: без создания „особой“ или „свободной“ зоны не выжить, иначе все доходы от нефти и газа опять потекут мимо, в центр. Причем, различий между союзным и российским центрами здесь не делают», — пишет отдел информации Совета Министров РСФСР в справке об общественно-политической ситуации в Тюменской области накануне августовского Путча. Готовил справку известный в то время журналист Валентин Сергеев, возглавлявший отдел информации Совета Министров РСФСР в 1990-1991 годах. До назначения он был генеральным директором журналистского фонда СССР. Аналитические заметки писал накануне поездки президента России Бориса Ельцина в Тюменскую область в начале августа 1991 года и специально для него. Сейчас все документы, связанные с той поездкой Ельцина в Тюмень, ХМАО и ЯНАО хранятся в Ельцин-центре Екатеринбурге. В программе пребывания Ельцина в Тюменской области в начале августе 1991 года Ямал значился как Республика. В своем блокноте, который Ельцин вел в ходе поездки в Тюменскую область, он поставил вопрос после слов «Республика — статус». Уж слишком все тогда было неоднозначно с суверенитетом Ямала и, по сути, еще ничего не решено. Пометки в блокноте Бориса Ельцина, который он брал с собой в поездку по Тюменской области Фото: Ельцин-Центр И это при том, что Ямало-Ненецкая республика в составе РСФСР была провозглашена 16 октября 1990 года на сессии народных депутатов ЯНАО. Тогда же была утверждена декларация о ее государственном суверенитете. Для Тюменских властей это было крайне невыгодно. ТАСС процитировал слова председателя Облсовета Юрия Шафраника, который назвал решение ямальского народа «тупиковым, не решающим накопившихся проблем». Автономности тогда добивались многие территории РСФСР, том числе и сама Тюменская область, которая, впрочем, не мыслила себя без ХМАО и ЯНАО. Для богатых природными ресурсами регионов автономность давала шанс оставлять значительную часть доходов внутри своего бюджета, обновлять обветшавшие материально-технические ресурсы, а также самостоятельно реализовывать часть углеводородов внутри страны и за рубеж, получая выручку в валюте. Для федерального центра это фактически означало не только потерю контроля над громадными доходами, но и введение свободных цен на продажу 45% от добываемых на территории области объемов нефти и газа. «Это будет иметь разрушительные последствия для нефтяного и газового рынков, являющихся более чем на 90% (от объема потребления) монопольными. Одновременно может произойти увеличение поставок нефти на экспорт дополнительно до 60 млн тонн, что безусловно резко увеличит разбалансированность народного хозяйства», — отмечалось в справке к проекту Указа «О развитии Тюменского народнохозяйственного комплекса». Документ готовился специально накануне приезда Ельцина в Тюменскую область, в ХМАО и ЯНАО. О «хищнической эксплуатации» месторождений Контроль над освоенными и еще не разрабатываемыми месторождениями нефти и газа принадлежал союзным министерствам, на балансе которых они числились. Добыча нефти и газа в значительной степени монополизировал Миннефтегазпром СССР. К началу 90-х эффективность центрального управления стала крайне низкой — грубо говоря, народное хозяйство, огромные природные ресурсы Советской Арктики просто разбазаривались. «При добыче и транспортировке нефти ежегодно проливается на землю и в воду от двух до четырех млн тонн нефти. В факелах сгорает около 14 млрд куб м летучих углеводородов», — отмечается в справке Валентина Сергеева. Эти слова подчеркнуты жирным, на полях стоит восклицательный знак. Возможно, пометки сделаны рукой Ельцина. Сергеев пишет также: «В связи с хищнической эксплуатацией уникальных нефтяных месторождений (в том числе Медвежье) запасы легкодоступной нефти практически исчерпаны». Положение газовой отрасли оценивалось как более благополучной. Справка отдела информации Совета Министров РСФСР, подготовленная его руководителем Валентином Сергеевым к поездке Ельцина в Тюменскую область Фото: Ельцин-Центр Противостояние нефтегазовых элит и демократической власти Вопрос монополий областей и автономных округов беспокоил федеральный центр также и потому, что с падением авторитета КПСС реальная экономическая власть в Тюменской области уже тогда сосредоточилась в руках генеральных директоров нефтегазодобывающих объединений. «На их балансе находятся нефтяные месторождения, у них есть валюта и возможности для заключения бартерных сделок. Тюменский „генералитет“ весьма консервативен, чурается новшеств — как технологических, так и экономических — и больше всего озабочен сохранением статус-кво: государственной монополии на добычу нефти и своей монополии на государственные (а теперь и иностранные) инвестиции в освоение новых месторождений», — отмечается в справке для Бориса Ельцина. При этом генеральные директора нефтегазовых предприятий ориентировались на областной центр и своих выдвиженцев, в том числе на председателя облсовета Юрия Шафраника и председателя облисполкома Леонида Рокецкого. Партия Шафраника настаивала на подчинении округов Тюменской области и создании в Тюмени «Фонда недр», который реализовывал бы монополию государства на эксплуатацию нефтяных и газовых месторождений. Одновременно складывались и другие властные силы, представлявшие интересы уже не нефтегазовой элиты, а народа: «Областным властям и генеральным директорам противостоят лидеры окружных Советов — народных депутатов РСФСР Валерий Чурилов (Ханты-Мансийский округ) и народный депутат РСФСР Лев Баяндин (Ямало-Ненецкая республика). Причем, Ямало-Ненецкая республика, за спиной руководителей которой стоит управляемый из Москвы концерн „Газпром“, практически уже ушла из-под контроля области», — отмечает Сергеев. Снова подчеркнуто жирным, на полях — восклицательный знак. На чем настаивали Чурилов и Баяндин? Они предлагали оставить недра в общероссийской собственности, а за субъектами сохранить право распоряжаться земельными участками и контролировать режим природопользования. Они также мечтали создать региональную ассоциацию по типу «Урала» (Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс) и тем самым выйти из-под контроля Министерства. Вслед за «парадом суверенитетов» — «парад особых зон» Из всех «зол», которые несли с собой стремление Тюменской области к суверенитету, для федерального центра это «зло» было меньшим: окружение Ельцина оценивало предложение Чурилова и Баяндина как наиболее приемлемое. «Во-первых, эта партия организационно слабее и соответственно значительно больше нуждается в поддержке из Москвы. Во-вторых, региональная ассоциация из пяти-шести независимых субъектов федерации имеет значительно меньше шансов диктовать свою волю центральной власти, чем сложившийся в Тюмени союз областных руководителей и генеральных директоров нефтедобывающих объединений», — несколько цинично отмечает Сергеев. Но и этот вариант автономности Тюменской области и округов, по большому счету, не устраивал федеральный центр. Из конфиденциального комментария к проекту Указа президента РСФСР «Об образовании Западно-Сибирского экономического района» (предлагалось также другое название — «Приобский экономический район»), который готовила для Ельцина группа экспертов председателя Верховного Совета РСФСР: «Вслед за „парадом суверенитетов“ начнется „парад особых зон“, и Россия неизбежно превратится в комплекс территорий с собственными режимами хозяйствования и управления. Такой конгломерат политически неуправляем, в нем будет нарушено единство экономического пространства». Республика с автономным управлением и огромными природными ресурсами, которыми можно кормить всю РСФСР, могла абсолютно выйти из-под контроля центральных властей. «Если признать особые права нефтегазовой корпорации, то огромный регион, источник энергоносителей и валюты, фактически окажется вне контроля демократической власти, включая президентскую», — отмечали в Москве. Брать на себя такие риски никто не хотел. Как отмечали конфиденциально комментаторы черновиков этого указа, в случае кризиса нефтегазовой отрасли ответственность за его последствия общественное мнение возложит на российское руководство. А отвечать за «чужие ошибки» ему не хотелось. «Единственная возможность избежать спада или хотя бы не терять из-за него поддержки общества — отказаться от прямого вмешательства Правительства в управление отраслью, перевести ее в рыночный режим функционирования, принять экстренные меры для привлечения коммерческих инвестиций, прежде всего иностранных», — писали авторы комментариев. Таким образом, проект президентского Указа о «Об образовании Западно-Сибирского экономического района» так и остался в черновиках. Все было решено еще до приезда Ельцина в Тюменскую область. Влияние тогдашних партийных и нефтегазовых элит на решения центральных властей оказалось более значительным, чем требования народных властей. Приобский экономический район как территория рыночного хозяйствования Черновиков Указа было не менее двух. Что в них самое важное? Какими богатствами могли бы обладать жители Ямала, ХМАО и Тюменской области, если бы проект Чурилова и Баяндина был реализован? Тюменская область, в том числе ХМАО и ЯНАО смогли бы устанавливать плату за пользование природными ресурсами в размере 15% от стоимости (объема) добытых топливно-энергетических, минерально-сырьевых ресурсов, а также устанавливать размеры штрафов за ущерб природе.

Формировать территориальный фонд товарных и сырьевых ресурсов, оставляя 10% продукции, производимой предприятиями, расположенными на их территории, для реализации как внутри страны, так и за рубежом.

Оставлять 50% отчислений от общегосударственных доходов, образующихся на территории экономического района и подлежащих перечислению в республиканский бюджет.

Самостоятельно выдавать разрешения на разработку на своей территории низкодебитных месторождений углеводородного сырья.

Самостоятельно определять предприятиям и организациям дополнительные льготы по налогам на прибыль.

Регистрировать предприятия и организации в качестве участников внешнеэкономической деятельности, выдавать им разрешения на создание совместных предприятий как на территории страны, так и за рубежом. Окончание «парада суверенитетов»»» Проект по созданию Приобского экономического района не состоялся. Но кто же должен был получать сверхдоходы от нефтегазового комплекса России? Авторы той же справки отмечают, что этот вопрос следует решать путем конкурсной продажи лицензий на право разведки и разработки ресурсов, а также экспорта продукции. При этом государство должно оставить за собой функции контролера: формулировать требования к участникам конкурса, проводить антимонопольную политику, вкладывать деньги в развитие рыночной инфраструктуры и т.д. В сентябре 1991 года президент РСФСР Борис Ельцин подписал Указ «О развитии Тюменской области». Власти будущей «тюменской матрешки» получили возможность по согласованию с органами государственного управления РСФСР утверждать технико-экономические обоснования на геологический поиск и разведку природных ресурсов и эксплуатацию месторождений, а также выдавать разрешения на производство работ. В распоряжении территорий оставили 10% фонда товарных и сырьевых ресурсов от общего производства нефти и газа, которые можно было потратить на обеспечение социально-экономического развития региона. Суверенитет Ямала как республики, по сути, оставался фиктивным и был только на бумаге. В марте 1992 года Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа подписали Федеративный договор, согласно которому все три территории стали полноправными субъектами РФ. А в декабре 1993 года был принята Конституция РФ, закрепившая статус Ямала как автономного округа. К этому времени ямальские власти смогли добиться формирования самостоятельного бюджета и территориальных органов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В начале 90-х годов ХХ века автономности добивались многие регионы России. Журналисты иронично назвали тягу народа к независимости от центральных властей «парадом суверенитетов». Ямал не стал исключением. Ямало-Ненецкая республика в составе РСФСР была провозглашена 16 октября 1990 года. С Республикой население Севера связывало немало надежд, прежде всего, ожидая, что суверенность даст Ямалу право на самостоятельного распределения значительной части доходов от добычи нефти и газа. Немалые надежды были связаны и с приездом в Тюменскую область Бориса Ельцина в августе 1991 года. Округу, как обладателю богатейших природных ресурсов, тогда многого не хватало, в том числе элементарной газификации жилищного фонда. Но мечты ямальцев о Республике не сбылись. Почему так произошло, читайте в материале URA.RU. Север будет жить также, как «аравийский юг» «В массовом сознании сейчас преобладают чувства своей особости и обделенности. И рядовые граждане, и руководство считают, что справедливость наступит только тогда, когда тюменский Север будет жить также, как „аравийский юг“. Сложился стойкий стереотип: без создания „особой“ или „свободной“ зоны не выжить, иначе все доходы от нефти и газа опять потекут мимо, в центр. Причем, различий между союзным и российским центрами здесь не делают», — пишет отдел информации Совета Министров РСФСР в справке об общественно-политической ситуации в Тюменской области накануне августовского Путча. Готовил справку известный в то время журналист Валентин Сергеев, возглавлявший отдел информации Совета Министров РСФСР в 1990-1991 годах. До назначения он был генеральным директором журналистского фонда СССР. Аналитические заметки писал накануне поездки президента России Бориса Ельцина в Тюменскую область в начале августа 1991 года и специально для него. Сейчас все документы, связанные с той поездкой Ельцина в Тюмень, ХМАО и ЯНАО хранятся в Ельцин-центре Екатеринбурге. В программе пребывания Ельцина в Тюменской области в начале августе 1991 года Ямал значился как Республика. В своем блокноте, который Ельцин вел в ходе поездки в Тюменскую область, он поставил вопрос после слов «Республика — статус». Уж слишком все тогда было неоднозначно с суверенитетом Ямала и, по сути, еще ничего не решено. И это при том, что Ямало-Ненецкая республика в составе РСФСР была провозглашена 16 октября 1990 года на сессии народных депутатов ЯНАО. Тогда же была утверждена декларация о ее государственном суверенитете. Для Тюменских властей это было крайне невыгодно. ТАСС процитировал слова председателя Облсовета Юрия Шафраника, который назвал решение ямальского народа «тупиковым, не решающим накопившихся проблем». Автономности тогда добивались многие территории РСФСР, том числе и сама Тюменская область, которая, впрочем, не мыслила себя без ХМАО и ЯНАО. Для богатых природными ресурсами регионов автономность давала шанс оставлять значительную часть доходов внутри своего бюджета, обновлять обветшавшие материально-технические ресурсы, а также самостоятельно реализовывать часть углеводородов внутри страны и за рубеж, получая выручку в валюте. Для федерального центра это фактически означало не только потерю контроля над громадными доходами, но и введение свободных цен на продажу 45% от добываемых на территории области объемов нефти и газа. О «хищнической эксплуатации» месторождений Контроль над освоенными и еще не разрабатываемыми месторождениями нефти и газа принадлежал союзным министерствам, на балансе которых они числились. Добыча нефти и газа в значительной степени монополизировал Миннефтегазпром СССР. К началу 90-х эффективность центрального управления стала крайне низкой — грубо говоря, народное хозяйство, огромные природные ресурсы Советской Арктики просто разбазаривались. Сергеев пишет также: «В связи с хищнической эксплуатацией уникальных нефтяных месторождений (в том числе Медвежье) запасы легкодоступной нефти практически исчерпаны». Положение газовой отрасли оценивалось как более благополучной. Противостояние нефтегазовых элит и демократической власти Вопрос монополий областей и автономных округов беспокоил федеральный центр также и потому, что с падением авторитета КПСС реальная экономическая власть в Тюменской области уже тогда сосредоточилась в руках генеральных директоров нефтегазодобывающих объединений. «На их балансе находятся нефтяные месторождения, у них есть валюта и возможности для заключения бартерных сделок. Тюменский „генералитет“ весьма консервативен, чурается новшеств — как технологических, так и экономических — и больше всего озабочен сохранением статус-кво: государственной монополии на добычу нефти и своей монополии на государственные (а теперь и иностранные) инвестиции в освоение новых месторождений», — отмечается в справке для Бориса Ельцина. При этом генеральные директора нефтегазовых предприятий ориентировались на областной центр и своих выдвиженцев, в том числе на председателя облсовета Юрия Шафраника и председателя облисполкома Леонида Рокецкого. Партия Шафраника настаивала на подчинении округов Тюменской области и создании в Тюмени «Фонда недр», который реализовывал бы монополию государства на эксплуатацию нефтяных и газовых месторождений. Одновременно складывались и другие властные силы, представлявшие интересы уже не нефтегазовой элиты, а народа: «Областным властям и генеральным директорам противостоят лидеры окружных Советов — народных депутатов РСФСР Валерий Чурилов (Ханты-Мансийский округ) и народный депутат РСФСР Лев Баяндин (Ямало-Ненецкая республика). Причем, Ямало-Ненецкая республика, за спиной руководителей которой стоит управляемый из Москвы концерн „Газпром“, практически уже ушла из-под контроля области», — отмечает Сергеев. Снова подчеркнуто жирным, на полях — восклицательный знак. На чем настаивали Чурилов и Баяндин? Они предлагали оставить недра в общероссийской собственности, а за субъектами сохранить право распоряжаться земельными участками и контролировать режим природопользования. Они также мечтали создать региональную ассоциацию по типу «Урала» (Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс) и тем самым выйти из-под контроля Министерства. Вслед за «парадом суверенитетов» — «парад особых зон» Из всех «зол», которые несли с собой стремление Тюменской области к суверенитету, для федерального центра это «зло» было меньшим: окружение Ельцина оценивало предложение Чурилова и Баяндина как наиболее приемлемое. «Во-первых, эта партия организационно слабее и соответственно значительно больше нуждается в поддержке из Москвы. Во-вторых, региональная ассоциация из пяти-шести независимых субъектов федерации имеет значительно меньше шансов диктовать свою волю центральной власти, чем сложившийся в Тюмени союз областных руководителей и генеральных директоров нефтедобывающих объединений», — несколько цинично отмечает Сергеев. Но и этот вариант автономности Тюменской области и округов, по большому счету, не устраивал федеральный центр. Из конфиденциального комментария к проекту Указа президента РСФСР «Об образовании Западно-Сибирского экономического района» (предлагалось также другое название — «Приобский экономический район»), который готовила для Ельцина группа экспертов председателя Верховного Совета РСФСР: Республика с автономным управлением и огромными природными ресурсами, которыми можно кормить всю РСФСР, могла абсолютно выйти из-под контроля центральных властей. «Если признать особые права нефтегазовой корпорации, то огромный регион, источник энергоносителей и валюты, фактически окажется вне контроля демократической власти, включая президентскую», — отмечали в Москве. Брать на себя такие риски никто не хотел. Как отмечали конфиденциально комментаторы черновиков этого указа, в случае кризиса нефтегазовой отрасли ответственность за его последствия общественное мнение возложит на российское руководство. А отвечать за «чужие ошибки» ему не хотелось. «Единственная возможность избежать спада или хотя бы не терять из-за него поддержки общества — отказаться от прямого вмешательства Правительства в управление отраслью, перевести ее в рыночный режим функционирования, принять экстренные меры для привлечения коммерческих инвестиций, прежде всего иностранных», — писали авторы комментариев. Таким образом, проект президентского Указа о «Об образовании Западно-Сибирского экономического района» так и остался в черновиках. Все было решено еще до приезда Ельцина в Тюменскую область. Влияние тогдашних партийных и нефтегазовых элит на решения центральных властей оказалось более значительным, чем требования народных властей. Приобский экономический район как территория рыночного хозяйствования Черновиков Указа было не менее двух. Что в них самое важное? Какими богатствами могли бы обладать жители Ямала, ХМАО и Тюменской области, если бы проект Чурилова и Баяндина был реализован? Окончание «парада суверенитетов» »» Проект по созданию Приобского экономического района не состоялся. Но кто же должен был получать сверхдоходы от нефтегазового комплекса России? Авторы той же справки отмечают, что этот вопрос следует решать путем конкурсной продажи лицензий на право разведки и разработки ресурсов, а также экспорта продукции. При этом государство должно оставить за собой функции контролера: формулировать требования к участникам конкурса, проводить антимонопольную политику, вкладывать деньги в развитие рыночной инфраструктуры и т.д. В сентябре 1991 года президент РСФСР Борис Ельцин подписал Указ «О развитии Тюменской области». Власти будущей «тюменской матрешки» получили возможность по согласованию с органами государственного управления РСФСР утверждать технико-экономические обоснования на геологический поиск и разведку природных ресурсов и эксплуатацию месторождений, а также выдавать разрешения на производство работ. В распоряжении территорий оставили 10% фонда товарных и сырьевых ресурсов от общего производства нефти и газа, которые можно было потратить на обеспечение социально-экономического развития региона. Суверенитет Ямала как республики, по сути, оставался фиктивным и был только на бумаге. В марте 1992 года Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа подписали Федеративный договор, согласно которому все три территории стали полноправными субъектами РФ. А в декабре 1993 года был принята Конституция РФ, закрепившая статус Ямала как автономного округа. К этому времени ямальские власти смогли добиться формирования самостоятельного бюджета и территориальных органов.