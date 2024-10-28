Забайкалец жестоко избил щенка-ротвейлера и оставил его умирать

Житель Забайкалья избил ротвейлера, а после выбросил его на улицу с выбитым глазом и гниющей опухолью в области паха. Об этом сообщила женщина, которая нашла собаку. Информацию подтвердили и в полиции Краснокаменска.
Жительница города нашла собаку за краевой больницей и доставила ко врачам. «Операция прошла успешно. Была опухоль в паховой области — уже гниющая. И был выбит глазик. Собака — ротвейлер, ухоженная», — рассказала женщина, ее слова привели «РЕН-ТВ» со ссылкой на местные паблики.
В настоящее время жизни ротвейлера ничего не угрожает. Владелец собаки установлен и во всем сознался, с ним работает полиция, отметили в telegram-канале Babr Mash со ссылкой на правоохранительные органы.
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