Прокурор Московских впервые посетил заседание облдумы
Новый прокурор Курганской области Владислав Московских впервые после своего назначения побывал на заседании областного парламента, где познакомился с депутатами. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«Прокурор Московских впервые посетил заседание Курганской областной думы, Его поздравили с началом работы в регионе», — передает корреспондент.
На пост прокурора Курганской области Московских был назначен 3 октября президентом РФ Владимиром Путиным. Он назначен н пятилетний срок. До перевода в регион он возглавлял ведомство в Тюменской области.
Прокурора Московских поздравили с назначением на пост
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