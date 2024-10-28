28 октября 2024

Новый курганский прокурор Московских впервые посетил облдуму. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокурор Московских впервые посетил заседание облдумы
Прокурор Московских впервые посетил заседание облдумы Фото:

Новый прокурор Курганской области Владислав Московских впервые после своего назначения побывал на заседании областного парламента, где познакомился с депутатами. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«Прокурор Московских впервые посетил заседание Курганской областной думы, Его поздравили с началом работы в регионе», — передает корреспондент.

На пост прокурора Курганской области Московских был назначен 3 октября президентом РФ Владимиром Путиным. Он назначен н пятилетний срок. До перевода в регион он возглавлял ведомство в Тюменской области.

Прокурора Московских поздравили с назначением на пост
Прокурора Московских поздравили с назначением на пост
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый прокурор Курганской области Владислав Московских впервые после своего назначения побывал на заседании областного парламента, где познакомился с депутатами. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Прокурор Московских впервые посетил заседание Курганской областной думы, Его поздравили с началом работы в регионе», — передает корреспондент. На пост прокурора Курганской области Московских был назначен 3 октября президентом РФ Владимиром Путиным. Он назначен н пятилетний срок. До перевода в регион он возглавлял ведомство в Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...