Mash: российские морпехи зачистили окрестности Суджи от диверсантов ВСУ

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ВС РФ очистили села Мартыновка и Пушкарное в Суджанском районе Курской области
ВС РФ очистили села Мартыновка и Пушкарное в Суджанском районе Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Силы российских морпехов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты провели успешные операции по зачистке окрестностей населенного пункта Суджа в Курской области от диверсантов ВСУ. В результате этих операций были полностью очищены села Мартыновка и Пушкарное, что является значимым достижением в контексте текущих военных действий.

«Морпехи 810-й ОГБМП начали движение на Суджу. Уже зачищены села Мартыновка и Пушкарное — оттуда до легендарного памятника Миг-29 около 3,5 км», — сообщает telegram-канал Mash. Кроме того, благодаря действиям 106-й и 155-й дивизий, был достигнут контроль над юго-восточными окраинами деревни Кругленькое, что позволило взять под огневой и визуальный контроль все возможные пути снабжения украинских сил, находящихся в окружении.

Это стратегическое преимущество существенно снизило активность контратак со стороны ВСУ. Сообщается, что в течение последней недели не было зарегистрировано ни одной контратаки со стороны украинских сил на позиции ВС РФ.

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Силы российских морпехов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты провели успешные операции по зачистке окрестностей населенного пункта Суджа в Курской области от диверсантов ВСУ. В результате этих операций были полностью очищены села Мартыновка и Пушкарное, что является значимым достижением в контексте текущих военных действий. «Морпехи 810-й ОГБМП начали движение на Суджу. Уже зачищены села Мартыновка и Пушкарное — оттуда до легендарного памятника Миг-29 около 3,5 км», — сообщает telegram-канал Mash. Кроме того, благодаря действиям 106-й и 155-й дивизий, был достигнут контроль над юго-восточными окраинами деревни Кругленькое, что позволило взять под огневой и визуальный контроль все возможные пути снабжения украинских сил, находящихся в окружении. Это стратегическое преимущество существенно снизило активность контратак со стороны ВСУ. Сообщается, что в течение последней недели не было зарегистрировано ни одной контратаки со стороны украинских сил на позиции ВС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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