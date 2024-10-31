Тюменцы бесплатно предоставляют свои дома и квартиры беженцам из Курской области

31 октября 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Тюменцы готовы бесплатно селить курян у себя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Тюменской области готовы бесплатно селить в свое жилье жителей Курской области, вынужденно покинувших свои дома. Информация представлена на сайте бесплатных объявлений. «Дом 80 квадратных метров, участок 15 соток. Три комнаты, вся бытовая техника, рядом детский сад и школа. Примем семью из Курской области, в доме есть все необходимое для проживания», — говорится в объявлении, размещенном жителем Тобольска. В Тюмени также есть предложения для вынужденных переселенцев. В частности, им готовы предоставить комнату в частном доме в Калининском районе. Собственник не против семей с детьми, а также животных. Еще одна комната для беженцев из Курской области предоставляется в четырехкомнатной квартире в Тобольске. В десятиметровом помещении есть спальное место, шкаф и стол. Однако принять там готовы только женщин, так как остальные арендаторы этого же пола. Как ранее писало URA.RU, в августе в Курской области начались бои с ВСУ. Украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию региона, после чего местные начали эвакуироваться в другие субъекты РФ. В Тюменской области кров курянам готовы предоставить не только жители, но и власти: в регионе подготовлены пункты временного размещения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тюменской области готовы бесплатно селить в свое жилье жителей Курской области, вынужденно покинувших свои дома. Информация представлена на сайте бесплатных объявлений. «Дом 80 квадратных метров, участок 15 соток. Три комнаты, вся бытовая техника, рядом детский сад и школа. Примем семью из Курской области, в доме есть все необходимое для проживания», — говорится в объявлении, размещенном жителем Тобольска. В Тюмени также есть предложения для вынужденных переселенцев. В частности, им готовы предоставить комнату в частном доме в Калининском районе. Собственник не против семей с детьми, а также животных. Еще одна комната для беженцев из Курской области предоставляется в четырехкомнатной квартире в Тобольске. В десятиметровом помещении есть спальное место, шкаф и стол. Однако принять там готовы только женщин, так как остальные арендаторы этого же пола. Как ранее писало URA.RU, в августе в Курской области начались бои с ВСУ. Украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию региона, после чего местные начали эвакуироваться в другие субъекты РФ. В Тюменской области кров курянам готовы предоставить не только жители, но и власти: в регионе подготовлены пункты временного размещения.