Тюменцы бесплатно предоставляют свои дома и квартиры беженцам из Курской области

Жители Тюменской области готовы бесплатно селить в свое жилье жителей Курской области, вынужденно покинувших свои дома. Информация представлена на сайте бесплатных объявлений.
«Дом 80 квадратных метров, участок 15 соток. Три комнаты, вся бытовая техника, рядом детский сад и школа. Примем семью из Курской области, в доме есть все необходимое для проживания», — говорится в объявлении, размещенном жителем Тобольска.
В Тюмени также есть предложения для вынужденных переселенцев. В частности, им готовы предоставить комнату в частном доме в Калининском районе. Собственник не против семей с детьми, а также животных.
Еще одна комната для беженцев из Курской области предоставляется в четырехкомнатной квартире в Тобольске. В десятиметровом помещении есть спальное место, шкаф и стол. Однако принять там готовы только женщин, так как остальные арендаторы этого же пола.
Как ранее писало URA.RU, в августе в Курской области начались бои с ВСУ. Украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию региона, после чего местные начали эвакуироваться в другие субъекты РФ. В Тюменской области кров курянам готовы предоставить не только жители, но и власти: в регионе подготовлены пункты временного размещения.
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Жители Тюменской области готовы бесплатно селить в свое жилье жителей Курской области, вынужденно покинувших свои дома. Информация представлена на сайте бесплатных объявлений. «Дом 80 квадратных метров, участок 15 соток. Три комнаты, вся бытовая техника, рядом детский сад и школа. Примем семью из Курской области, в доме есть все необходимое для проживания», — говорится в объявлении, размещенном жителем Тобольска. В Тюмени также есть предложения для вынужденных переселенцев. В частности, им готовы предоставить комнату в частном доме в Калининском районе. Собственник не против семей с детьми, а также животных. Еще одна комната для беженцев из Курской области предоставляется в четырехкомнатной квартире в Тобольске. В десятиметровом помещении есть спальное место, шкаф и стол. Однако принять там готовы только женщин, так как остальные арендаторы этого же пола. Как ранее писало URA.RU, в августе в Курской области начались бои с ВСУ. Украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию региона, после чего местные начали эвакуироваться в другие субъекты РФ. В Тюменской области кров курянам готовы предоставить не только жители, но и власти: в регионе подготовлены пункты временного размещения.