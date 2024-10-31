31 октября 2024

Мэрия столицы ЯНАО осталась без связи второй раз за неделю

Телефоны в администрации Салехарда отключились второй раз за неделю
© Служба новостей «URA.RU»
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Телефонная связь в мэрии Салехарда отключалась в понедельник 28 октября
Телефонная связь в мэрии Салехарда отключалась в понедельник 28 октября Фото:

В администрации Салехарда второй раз за неделю фиксируются неполадки в работе телефонной связи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В здании администрации города в настоящий момент не работают телефоны. На объекте сейчас работают связисты, устраняют неполадки», — говорится в сообщении. Причины проблем со связью не уточняются.

В последний раз телефоны в мэрии Салехарда не работали утром в понедельник 28 октября. Граждан, как и прежде, просят обращаться с вопросами и для записи на прием по телефону 89003973704.

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В администрации Салехарда второй раз за неделю фиксируются неполадки в работе телефонной связи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «В здании администрации города в настоящий момент не работают телефоны. На объекте сейчас работают связисты, устраняют неполадки», — говорится в сообщении. Причины проблем со связью не уточняются. В последний раз телефоны в мэрии Салехарда не работали утром в понедельник 28 октября. Граждан, как и прежде, просят обращаться с вопросами и для записи на прием по телефону 89003973704.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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