Мэрия столицы ЯНАО осталась без связи второй раз за неделю

Телефонная связь в мэрии Салехарда отключалась в понедельник 28 октября
В администрации Салехарда второй раз за неделю фиксируются неполадки в работе телефонной связи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«В здании администрации города в настоящий момент не работают телефоны. На объекте сейчас работают связисты, устраняют неполадки», — говорится в сообщении. Причины проблем со связью не уточняются.
В последний раз телефоны в мэрии Салехарда не работали утром в понедельник 28 октября. Граждан, как и прежде, просят обращаться с вопросами и для записи на прием по телефону 89003973704.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!