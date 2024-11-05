В Тюмени почти в два раза подскочила заболеваемость коронавирусом

За прошедшую неделю госпитализировали 51 человека
В Тюменской области за две недели количество заболевших коронавирусом выросло почти в два раза. Об этом сообщается на сайте объясняем.рф. С 28 октября по 3 ноября выявили 422 новых случая заболевания.
«За 44-ю неделю (28 октября — 3 ноября) в Тюменской области выявлено 422 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 423 человека. Госпитализировали 51 человека», — указано на сайте.
Ранее URA.RU писало, что в регионе с 21 по 27 октября выявили 402 случая заболевания коронавирусом. С 14 по 20 октября было зафиксировано 266 заболевших.
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