В Тюмени почти в два раза подскочила заболеваемость коронавирусом

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За прошедшую неделю госпитализировали 51 человека
За прошедшую неделю госпитализировали 51 человека Фото:

В Тюменской области за две недели количество заболевших коронавирусом выросло почти в два раза. Об этом сообщается на сайте объясняем.рф. С 28 октября по 3 ноября выявили 422 новых случая заболевания.

«За 44-ю неделю (28 октября — 3 ноября) в Тюменской области выявлено 422 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 423 человека. Госпитализировали 51 человека», — указано на сайте.

Ранее URA.RU писало, что в регионе с 21 по 27 октября выявили 402 случая заболевания коронавирусом. С 14 по 20 октября было зафиксировано 266 заболевших.

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В Тюменской области за две недели количество заболевших коронавирусом выросло почти в два раза. Об этом сообщается на сайте объясняем.рф. С 28 октября по 3 ноября выявили 422 новых случая заболевания. «За 44-ю неделю (28 октября — 3 ноября) в Тюменской области выявлено 422 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 423 человека. Госпитализировали 51 человека», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало, что в регионе с 21 по 27 октября выявили 402 случая заболевания коронавирусом. С 14 по 20 октября было зафиксировано 266 заболевших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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