30 октября 2024

В Тюмени количество заболевших COVID-19 резко выросло почти в два раза

© Служба новостей «URA.RU»
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242 человека за неделю выздоровело
242 человека за неделю выздоровело Фото:

В Тюменской области за неделю с 21 по 27 октября выявили 402 случая заболевания коронавирусом, на прошлой неделе было зафиксировано 266 заболевших. Такая информация указана на сайте объясняем.рф.

«За 43-ю неделю (21-27 октября) в Тюменской области выявлено 402 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 242 человек. Госпитализировано — 33 человека», — сообщается на сайте.

Ранее URA.RU писало, что из аптек Тюмени начал исчезать физраствор (хлорид натрия), его используют для множества медицинских процедур. Ранее он был доступен в любых объемах.

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В Тюменской области за неделю с 21 по 27 октября выявили 402 случая заболевания коронавирусом, на прошлой неделе было зафиксировано 266 заболевших. Такая информация указана на сайте объясняем.рф. «За 43-ю неделю (21-27 октября) в Тюменской области выявлено 402 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 242 человек. Госпитализировано — 33 человека», — сообщается на сайте. Ранее URA.RU писало, что из аптек Тюмени начал исчезать физраствор (хлорид натрия), его используют для множества медицинских процедур. Ранее он был доступен в любых объемах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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