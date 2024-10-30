В Тюмени количество заболевших COVID-19 резко выросло почти в два раза

242 человека за неделю выздоровело
В Тюменской области за неделю с 21 по 27 октября выявили 402 случая заболевания коронавирусом, на прошлой неделе было зафиксировано 266 заболевших. Такая информация указана на сайте объясняем.рф.
«За 43-ю неделю (21-27 октября) в Тюменской области выявлено 402 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 242 человек. Госпитализировано — 33 человека», — сообщается на сайте.
Ранее URA.RU писало, что из аптек Тюмени начал исчезать физраствор (хлорид натрия), его используют для множества медицинских процедур. Ранее он был доступен в любых объемах.
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