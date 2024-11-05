05 ноября 2024

Врип мэра Кургана Науменко оценил ремонт аварийного дома, куда возвращаются жильцы. Фото

Врип мэра Кургана Науменко: в аварийном доме завершается ремонт стены
© Служба новостей «URA.RU»
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Науменко рассказал о ремонте аварийного дома
Науменко рассказал о ремонте аварийного дома Фото:

Временно исполняющий полномочия главы Кургана Антон Науменко рассказал на личном приеме жительнице аварийного дома, который находится на улице Красномаячной, что строители доделали кирпичную кладку опасной стены. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В дом возвращаются жильцы, чтобы оценить ход ремонта.

«Строители восстановили кирпичную кладку наружной стены до пятого этажа дома №62а на улице Красномаячной. Заканчиваются работы на кровле, выставлена стропильная система, остается только закрепить шифер», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте».

В аварийном доме продолжаются отделочные работы в санузлах на третьем, четвертом и пятом этажах, отметили представители городской администрации. Они уточнили, что дом пострадал, в том числе, из-за незаконных переделок самих жильцов.

Ранее курганцы из дома №62а рассказали, что пока не знают, когда завершится ремонт. Они говорят, что оплачивать им приходится как съемное жилье, куда пришлось экстренно съехать еще в конце марта, так и платить за коммунальные услуги в доме по Красномаячной. При этом власти говорили, что на проведение ремонта уйдет пара месяцев. По факту пошел уже восьмой месяц. 

Науменко рассказал о ремонте стены жительнице аварийного дома
Науменко рассказал о ремонте стены жительнице аварийного дома
Фото:

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Временно исполняющий полномочия главы Кургана Антон Науменко рассказал на личном приеме жительнице аварийного дома, который находится на улице Красномаячной, что строители доделали кирпичную кладку опасной стены. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В дом возвращаются жильцы, чтобы оценить ход ремонта. «Строители восстановили кирпичную кладку наружной стены до пятого этажа дома №62а на улице Красномаячной. Заканчиваются работы на кровле, выставлена стропильная система, остается только закрепить шифер», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». В аварийном доме продолжаются отделочные работы в санузлах на третьем, четвертом и пятом этажах, отметили представители городской администрации. Они уточнили, что дом пострадал, в том числе, из-за незаконных переделок самих жильцов. Ранее курганцы из дома №62а рассказали, что пока не знают, когда завершится ремонт. Они говорят, что оплачивать им приходится как съемное жилье, куда пришлось экстренно съехать еще в конце марта, так и платить за коммунальные услуги в доме по Красномаячной. При этом власти говорили, что на проведение ремонта уйдет пара месяцев. По факту пошел уже восьмой месяц. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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