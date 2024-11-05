Делегация курганского правительства отправилась в официальный визит в Китай. По информации, предоставленной источниками из политической сферы корреспонденту URA.RU, в ходе поездки запланировано посещение ключевых культурных объектов, таких как Великая Китайская стена и Терракотовая армия.
Помимо осмотра достопримечательностей, курганская делегация посетит парк в городе Сиань и примет участие в симпозиуме. «Посещение достопримечательностей пройдет в разные дни и время,» — сообщили источники. Курганским властям также покажут руины Шимао и историческую башню Чжэнбэйтай.
В рамках визита у чиновников и топ-менеджеров также запланировано турне для развития сотрудничества в областях промышленности, культуры и обмен опытом. Эти встречи нацелены на укрепление международных связей и реализацию совместных проектов, что может способствовать развитию экономических и культурных отношений между регионами.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в правительство Курганской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Ранее URA.RU писало, что летом 2024 года Курган принимал делегацию из Юйлиня (КНР). Китайцев встретил врио мэра города Антон Науменко. Гостей также поприветствовал ансамбль «Цветень» в традиционных русских нарядах. Для гостей были организованы экскурсии, встречи и посещения курганских предприятий.
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