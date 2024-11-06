На что имеют право пассажиры рейса Сочи-Курган, который не долетел до точки назначения

Пассажиры самолета Сочи-Курган, вынужденного экстренно приземлиться в Челябинске из-за метели, имеют право на ряд компенсаций и услуг от авиаперевозчика, включая возврат стоимости даже за «невозвратный» билет и возмещение убытков. URA.RU рассказывает, что могут получить пассажиры, оказавшиеся в сложной ситуации.
«Пассажир имеет право на возмещение убытков, которые он понес из-за задержки. Например, если сорвались заранее оплаченные экскурсии», — говорится в открытых данных с ссылкой на Роспотребнадзор РФ. При этом для подачи претензии нужно приложить соответствующие документы, и у пассажиров есть шесть месяцев после даты задержки для обращения.
Кроме того, при длительной задержке рейса пассажиры также имеют право на ряд дополнительных услуг от перевозчика. Это включает организацию хранения багажа, предоставление питания и напитков, а также размещение в гостинице и трансфер до нее и обратно в случае задержки вылета более чем на шесть часов ночью или восемь часов днем.
Ранее URA.RU писало, что самолету, следовавшему из Сочи в Курган, пришлось экстренно приземляться в аэропорту Челябинска из-за метели и плохой видимости. Большая часть летевших поняли приняли спокойно экстренную посадку. Позднее стало известно, что пассажиров самолета, летевшего из Сочи в Курган и сделавшего экстренную остановку в Челябинске, отправляют переждать метель в гостинице
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