Проезд ограничат с 17 ноября по 15 февраля
В Тюмени на три месяца перекроют улицу Охотскую. Об этом сообщает администрация города.
«С 17 ноября по 15 февраля будет прекращено движение по улице Охотской — от Ботанической до Саратовской. Причина: строительство тепломагистрали», — рассказали в мэрии.
Объехать перекрытие можно будет по Шадринской, Ботанической, Саратовской улицам и Охотскому переулку. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на год закрыли проезд по нескольким улицам в районе ТРЦ «Кристалл».
Карта перекрытия
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