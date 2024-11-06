В Тюмени на три месяца перекроют одну из улиц. Карта

В Тюмени с 17 ноября по 15 февраля ограничат движение по улице Охотской
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Проезд ограничат с 17 ноября по 15 февраля
Проезд ограничат с 17 ноября по 15 февраля Фото:

В Тюмени на три месяца перекроют улицу Охотскую. Об этом сообщает администрация города.

«С 17 ноября по 15 февраля будет прекращено движение по улице Охотской — от Ботанической до Саратовской. Причина: строительство тепломагистрали», — рассказали в мэрии.

Объехать перекрытие можно будет по Шадринской, Ботанической, Саратовской улицам и Охотскому переулку. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на год закрыли проезд по нескольким улицам в районе ТРЦ «Кристалл».

Карта перекрытия
Карта перекрытия
Фото:

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В Тюмени на три месяца перекроют улицу Охотскую. Об этом сообщает администрация города. «С 17 ноября по 15 февраля будет прекращено движение по улице Охотской — от Ботанической до Саратовской. Причина: строительство тепломагистрали», — рассказали в мэрии. Объехать перекрытие можно будет по Шадринской, Ботанической, Саратовской улицам и Охотскому переулку. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на год закрыли проезд по нескольким улицам в районе ТРЦ «Кристалл».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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