Путин рассказал, как работал переводчиком на встрече Гельмута Коля и Собчака

08 ноября 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Путин вспомнил разговор канцлера Германии Коля с Собчаком Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин вспомнил свой опыт работы переводчиком на встрече между канцлером ФРГ Гельмутом Колем и петербургским мэром Анатолием Собчаком в 1993 году. Этот случай он описал во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Путин с иронией отметил, что в то время он «еще владел немецким языком» и исполнял роль переводчика на их встрече. «Мне посчастливилось присутствовать при его разговоре с бывшим мэром Петербурга, я даже тогда еще не забыл немецкий язык, я в качестве переводчика между ними функционировал. Он даже отпустил переводчика», — сказал Путин. Он также отметил, что встреча была необычной для него, так как на тот момент он был еще полон впечатлений от холодной войны. Путин рассказал, что разговоры с Гельмутом Колем были для него откровением. По словам российского лидера, Коль говорил о необходимости сотрудничества России и Европы для сохранения Европы как независимого центра мировой цивилизации. Эти мысли особенно поразили Путина, учитывая контекст прошлого столкновения двух мировых систем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин вспомнил свой опыт работы переводчиком на встрече между канцлером ФРГ Гельмутом Колем и петербургским мэром Анатолием Собчаком в 1993 году. Этот случай он описал во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Путин с иронией отметил, что в то время он «еще владел немецким языком» и исполнял роль переводчика на их встрече. «Мне посчастливилось присутствовать при его разговоре с бывшим мэром Петербурга, я даже тогда еще не забыл немецкий язык, я в качестве переводчика между ними функционировал. Он даже отпустил переводчика», — сказал Путин. Он также отметил, что встреча была необычной для него, так как на тот момент он был еще полон впечатлений от холодной войны. Путин рассказал, что разговоры с Гельмутом Колем были для него откровением. По словам российского лидера, Коль говорил о необходимости сотрудничества России и Европы для сохранения Европы как независимого центра мировой цивилизации. Эти мысли особенно поразили Путина, учитывая контекст прошлого столкновения двух мировых систем.