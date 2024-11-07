07 ноября 2024

Путин рассказал, как работал переводчиком на встрече Гельмута Коля и Собчака

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин вспомнил разговор канцлера Германии Коля с Собчаком Фото:

Президент России Владимир Путин вспомнил свой опыт работы переводчиком на встрече между канцлером ФРГ Гельмутом Колем и петербургским мэром Анатолием Собчаком в 1993 году. Этот случай он описал во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Путин с иронией отметил, что в то время он «еще владел немецким языком» и исполнял роль переводчика на их встрече.

«Мне посчастливилось присутствовать при его разговоре с бывшим мэром Петербурга, я даже тогда еще не забыл немецкий язык, я в качестве переводчика между ними функционировал. Он даже отпустил переводчика», — сказал Путин. Он также отметил, что встреча была необычной для него, так как на тот момент он был еще полон впечатлений от холодной войны.

Путин рассказал, что разговоры с Гельмутом Колем были для него откровением. По словам российского лидера, Коль говорил о необходимости сотрудничества России и Европы для сохранения Европы как независимого центра мировой цивилизации. Эти мысли особенно поразили Путина, учитывая контекст прошлого столкновения двух мировых систем.

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Президент России Владимир Путин вспомнил свой опыт работы переводчиком на встрече между канцлером ФРГ Гельмутом Колем и петербургским мэром Анатолием Собчаком в 1993 году. Этот случай он описал во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Путин с иронией отметил, что в то время он «еще владел немецким языком» и исполнял роль переводчика на их встрече. «Мне посчастливилось присутствовать при его разговоре с бывшим мэром Петербурга, я даже тогда еще не забыл немецкий язык, я в качестве переводчика между ними функционировал. Он даже отпустил переводчика», — сказал Путин. Он также отметил, что встреча была необычной для него, так как на тот момент он был еще полон впечатлений от холодной войны. Путин рассказал, что разговоры с Гельмутом Колем были для него откровением. По словам российского лидера, Коль говорил о необходимости сотрудничества России и Европы для сохранения Европы как независимого центра мировой цивилизации. Эти мысли особенно поразили Путина, учитывая контекст прошлого столкновения двух мировых систем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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