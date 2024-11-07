В Тюмень придет опасная погода

В Тюмени 9 ноября ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в городской администрации.
«По прогнозу, в Тюмени 9 ноября ночью ожидается небольшой снег. Днем — осадки (снег, мокрый снег), ветер юго-западный, 8 — 13 м/с . В светлое время суток порывы ветра будут доходить до 18 м/с . Температура ночью составит от -5 до -7 градусов, днем — от -1 до +1», — сообщили в мэрии.
Там также отметили, что из-за непогоды в городе возможно повреждение или обрыв линий связи и электропередачи, а также падение деревьев и слабо закрепленных конструкций. Людей просят быт внимательными и осторожными.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!