07 ноября 2024

В Тюмень придет опасная погода

В Тюмени 9 ноября прогнозируют сильный ветер с порывами до 18 м/с
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти предупредили о возможном падении конструкций
Власти предупредили о возможном падении конструкций Фото:

В Тюмени 9 ноября ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в городской администрации.

«По прогнозу, в Тюмени 9 ноября ночью ожидается небольшой снег. Днем — осадки (снег, мокрый снег), ветер юго-западный, 8 — 13 м/с . В светлое время суток порывы ветра будут доходить до 18 м/с . Температура ночью составит от -5 до -7 градусов, днем — от -1 до +1», — сообщили в мэрии.

Там также отметили, что из-за непогоды в городе возможно повреждение или обрыв линий связи и электропередачи, а также падение деревьев и слабо закрепленных конструкций. Людей просят быт внимательными и осторожными.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени 9 ноября ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в городской администрации. «По прогнозу, в Тюмени 9 ноября ночью ожидается небольшой снег. Днем — осадки (снег, мокрый снег), ветер юго-западный, 8 — 13 м/с . В светлое время суток порывы ветра будут доходить до 18 м/с . Температура ночью составит от -5 до -7 градусов, днем — от -1 до +1», — сообщили в мэрии. Там также отметили, что из-за непогоды в городе возможно повреждение или обрыв линий связи и электропередачи, а также падение деревьев и слабо закрепленных конструкций. Людей просят быт внимательными и осторожными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...