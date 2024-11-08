В Курганской области резко снизилось число преступлений мигрантов

В Курганской области число расследуемых преступлений мигрантов сократилось почти 61%. Большая их часть связана с незаконным пересечением госграницы. Такие данные были озвучены на внеочередном заседании антитеррористической комиссии с участием главы региона, силовиков, глав муниципальных образований.
«По данным УМВД, в регионе благодаря проводимой межведомственной работе и ограничениям, введенным на привлечение иностранных граждан к работе в отдельных сферах экономической деятельности, число расследуемых преступлений с участием мигрантов снизилось на 60,7%. Большая часть преступлений связана с пересечением границы. 39,4% — с распространением наркотиков», — сообщается в telegram-канале правительства.
Резонансные преступления с участием мигрантов не зарегистрированы. При этом, в два раза увеличилось число иностранцев, которых выдворили из Курганской области.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков напомнил мигрантам о том, как вести себя в России. В интервью каналу «Царьград» глава региона призвал иностранцев не приставать к чужим женщинам и уважать законы РФ.
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