В Курганской области резко снизилось число преступлений мигрантов

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В Курганской области преступность среди мигрантов снизилась на 60,7%
В Курганской области преступность среди мигрантов снизилась на 60,7% Фото:

В Курганской области число расследуемых преступлений мигрантов сократилось почти 61%. Большая их часть связана с незаконным пересечением госграницы. Такие данные были озвучены на внеочередном заседании антитеррористической комиссии с участием главы региона, силовиков, глав муниципальных образований.

«По данным УМВД, в регионе благодаря проводимой межведомственной работе и ограничениям, введенным на привлечение иностранных граждан к работе в отдельных сферах экономической деятельности, число расследуемых преступлений с участием мигрантов снизилось на 60,7%. Большая часть преступлений связана с пересечением границы. 39,4% — с распространением наркотиков», — сообщается в telegram-канале правительства. 

Резонансные преступления с участием мигрантов не зарегистрированы. При этом, в два раза увеличилось число иностранцев, которых выдворили из Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков напомнил мигрантам о том, как вести себя в России. В интервью каналу «Царьград» глава региона призвал иностранцев не приставать к чужим женщинам и уважать законы РФ. 

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В Курганской области число расследуемых преступлений мигрантов сократилось почти 61%. Большая их часть связана с незаконным пересечением госграницы. Такие данные были озвучены на внеочередном заседании антитеррористической комиссии с участием главы региона, силовиков, глав муниципальных образований. «По данным УМВД, в регионе благодаря проводимой межведомственной работе и ограничениям, введенным на привлечение иностранных граждан к работе в отдельных сферах экономической деятельности, число расследуемых преступлений с участием мигрантов снизилось на 60,7%. Большая часть преступлений связана с пересечением границы. 39,4% — с распространением наркотиков», — сообщается в telegram-канале правительства.  Резонансные преступления с участием мигрантов не зарегистрированы. При этом, в два раза увеличилось число иностранцев, которых выдворили из Курганской области. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков напомнил мигрантам о том, как вести себя в России. В интервью каналу «Царьград» глава региона призвал иностранцев не приставать к чужим женщинам и уважать законы РФ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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