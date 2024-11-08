Курганским водителям рассказали, как вести себя на трассе при опасных дорожных условиях

В Курганской области водителям рекомендуется воздержаться от поездок по федеральным трассам 9 и 10 ноября и перед выездом за пределы населенных пунктов проверять состояние автомобилей. Об этом URA.RU рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«Водителям настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок по федеральным трассам 9 и 10 ноября без крайней необходимости. Выезжать на трассу следует только после проверки уровня топлива и технических жидкостей, состояния всех узлов и агрегатов автомобиля. Также нельзя препятствовать работе дорожной техники, выезжая на полосу встречного движения и блокируя ее, останавливаясь для отдыха в полосе движения», — сообщили в организации.
В отдельных районах Курганской области прогнозируются сильный снег, гололед, метели и порывы ветра до 23 метров в секунду. Узнать о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — +7 (351) 266-65-63 и +7 (982) 331-37-84 (telegram).
Сообщалось, что в Курганской области 9 ноября ожидаются дождь и мокрый снег. В Госавтоинспекции региона водителей попросили не выезжать за пределы населенных пунктов.
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