08 ноября 2024

Курганским водителям рассказали, как вести себя на трассе при опасных дорожных условиях

Курганским водителям посоветовали проверять автомобили перед выездом на трассу
© Служба новостей «URA.RU»
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Водителям порекомендовали проверять состояние автомобилей перед выездом на трассу
Водителям порекомендовали проверять состояние автомобилей перед выездом на трассу Фото:
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В Курганской области водителям рекомендуется воздержаться от поездок по федеральным трассам 9 и 10 ноября и перед выездом за пределы населенных пунктов проверять состояние автомобилей. Об этом URA.RU рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Водителям настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок по федеральным трассам 9 и 10 ноября без крайней необходимости. Выезжать на трассу следует только после проверки уровня топлива и технических жидкостей, состояния всех узлов и агрегатов автомобиля. Также нельзя препятствовать работе дорожной техники, выезжая на полосу встречного движения и блокируя ее, останавливаясь для отдыха в полосе движения», — сообщили в организации.

В отдельных районах Курганской области прогнозируются сильный снег, гололед, метели и порывы ветра до 23 метров в секунду. Узнать о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — +7 (351) 266-65-63 и +7 (982) 331-37-84 (telegram).

Сообщалось, что в Курганской области 9 ноября ожидаются дождь и мокрый снег. В Госавтоинспекции региона водителей попросили не выезжать за пределы населенных пунктов.

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В Курганской области водителям рекомендуется воздержаться от поездок по федеральным трассам 9 и 10 ноября и перед выездом за пределы населенных пунктов проверять состояние автомобилей. Об этом URA.RU рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Водителям настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок по федеральным трассам 9 и 10 ноября без крайней необходимости. Выезжать на трассу следует только после проверки уровня топлива и технических жидкостей, состояния всех узлов и агрегатов автомобиля. Также нельзя препятствовать работе дорожной техники, выезжая на полосу встречного движения и блокируя ее, останавливаясь для отдыха в полосе движения», — сообщили в организации. В отдельных районах Курганской области прогнозируются сильный снег, гололед, метели и порывы ветра до 23 метров в секунду. Узнать о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — +7 (351) 266-65-63 и +7 (982) 331-37-84 (telegram). Сообщалось, что в Курганской области 9 ноября ожидаются дождь и мокрый снег. В Госавтоинспекции региона водителей попросили не выезжать за пределы населенных пунктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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