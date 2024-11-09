09 ноября 2024

Курганцы пожаловались на стаю бездомных собак, которые пугают школьников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горожане попросили отловить бродячих собак
Горожане попросили отловить бродячих собак Фото:

Жители Кургана просят отловить бродячих собак, которые пугают детей в районе школы №44. Об этом говорится в жалобе на сайте «Обратись».

«Стая бездомных собак кидается на взрослых и детей возле школы №44, а также у перекрестка улиц Гайдара и Декабристов в Кургане. По жалобе была отловлена только одна собака. Примите, пожалуйста меры», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Обратись».

На момент публикации материала, от городских властей не было ответа на жалобу жителей. Агентство направило запрос информации в мэрию Кургана по проблеме. Ответ ожидается.

Ранее в администрации Кургана горожанам предложили защищаться от нападения бездомных собак зонтами, а также камнями и палками. Если представится возможность, нужно забраться на возвышенность: гараж или дерево. Собаки хорошо прыгают, но, в отличие от котов, лазить умеют плохо, отметили в мэрии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Кургана просят отловить бродячих собак, которые пугают детей в районе школы №44. Об этом говорится в жалобе на сайте «Обратись». «Стая бездомных собак кидается на взрослых и детей возле школы №44, а также у перекрестка улиц Гайдара и Декабристов в Кургане. По жалобе была отловлена только одна собака. Примите, пожалуйста меры», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Обратись». На момент публикации материала, от городских властей не было ответа на жалобу жителей. Агентство направило запрос информации в мэрию Кургана по проблеме. Ответ ожидается. Ранее в администрации Кургана горожанам предложили защищаться от нападения бездомных собак зонтами, а также камнями и палками. Если представится возможность, нужно забраться на возвышенность: гараж или дерево. Собаки хорошо прыгают, но, в отличие от котов, лазить умеют плохо, отметили в мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...