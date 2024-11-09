Курганцы пожаловались на стаю бездомных собак, которые пугают школьников

Жители Кургана просят отловить бродячих собак, которые пугают детей в районе школы №44. Об этом говорится в жалобе на сайте «Обратись».
«Стая бездомных собак кидается на взрослых и детей возле школы №44, а также у перекрестка улиц Гайдара и Декабристов в Кургане. По жалобе была отловлена только одна собака. Примите, пожалуйста меры», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Обратись».
На момент публикации материала, от городских властей не было ответа на жалобу жителей. Агентство направило запрос информации в мэрию Кургана по проблеме. Ответ ожидается.
Ранее в администрации Кургана горожанам предложили защищаться от нападения бездомных собак зонтами, а также камнями и палками. Если представится возможность, нужно забраться на возвышенность: гараж или дерево. Собаки хорошо прыгают, но, в отличие от котов, лазить умеют плохо, отметили в мэрии.
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