Тюменские власти рассказали, сколько денег заработали на платных парковках

В Тюмени на платных парковках мэрия заработала более 80 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти заработали более 80 миллионов рублей
Власти заработали более 80 миллионов рублей Фото:

Администрация Тюмени с начала текущего года заработала на платных парковках 80,9 миллионов рублей. Такая информация указана в документе мэрии, который имеется в распоряжении редакции агентства.

«Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов. Кассовое пополнение — 80,9 миллионов рублей», — указано в распоряжении.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени рассматривается возможность внедрения абонементов на платные парковки. Предполагается, что они будут покупаться за один авансовый платеж, но стоимость стоянки будет ниже.

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Администрация Тюмени с начала текущего года заработала на платных парковках 80,9 миллионов рублей. Такая информация указана в документе мэрии, который имеется в распоряжении редакции агентства. «Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов. Кассовое пополнение — 80,9 миллионов рублей», — указано в распоряжении. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени рассматривается возможность внедрения абонементов на платные парковки. Предполагается, что они будут покупаться за один авансовый платеж, но стоимость стоянки будет ниже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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