Тюменские власти рассказали, сколько денег заработали на платных парковках

Администрация Тюмени с начала текущего года заработала на платных парковках 80,9 миллионов рублей. Такая информация указана в документе мэрии, который имеется в распоряжении редакции агентства.
«Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов. Кассовое пополнение — 80,9 миллионов рублей», — указано в распоряжении.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени рассматривается возможность внедрения абонементов на платные парковки. Предполагается, что они будут покупаться за один авансовый платеж, но стоимость стоянки будет ниже.
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