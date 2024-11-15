На «курганской Рублевке» прошли массовые проверки цыганских семей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кетовском округе силовики и чиновники проверили дома цыган
В Кетовском округе силовики и чиновники проверили дома цыган Фото:

Силовики и чиновники администрации провели проверку цыганских семей в курганской деревне Лукино Кетовского округа (также называемой «курганской Рублевкой»). Об этом URA.RU сообщили источники из местной мэрии.

«Полиция и чиновники администрации округа нагрянули с проверками в цыганские семьи. Было проверено семь домов», — рассказали источники. Домовладения проверяли на наличие наркотиков. Также было проверено, как хранится зарегистрированное оружие. 

Проверяющие также изучали условия проживания детей и их посещение школы. Были выявлены незначительные нарушения, которые цыгане пообещали оперативно устранить.

Редакция обратилась за комментариями к представителям УМВД. В ведомстве попросили выслать официальный запрос. Ответ ожидается.

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Силовики и чиновники администрации провели проверку цыганских семей в курганской деревне Лукино Кетовского округа (также называемой «курганской Рублевкой»). Об этом URA.RU сообщили источники из местной мэрии. «Полиция и чиновники администрации округа нагрянули с проверками в цыганские семьи. Было проверено семь домов», — рассказали источники. Домовладения проверяли на наличие наркотиков. Также было проверено, как хранится зарегистрированное оружие.  Проверяющие также изучали условия проживания детей и их посещение школы. Были выявлены незначительные нарушения, которые цыгане пообещали оперативно устранить. Редакция обратилась за комментариями к представителям УМВД. В ведомстве попросили выслать официальный запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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