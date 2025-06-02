Начались переговоры делегаций России и Украины

Переговоры делегаций России и Украины начались в Стамбуле. Об этом сообщили журналисты.
«Российско-украинские переговоры стартовали в Стамбуле [в 14:43 по московскому времени]», — сообщили журналисты ТАСС. Начало диалога было запланировано на 13:00 по местному времени.
Первые за долгое время переговоры России и Украины прошли 16 мая в Стамбуле. Встречу предложил российский лидер Владимир Путин. Представители двух стран беседовали почти два часа. Стороны договорись провести обмен пленными «1000 на 1000».
Позже Киеву был предложен второй раунд переговоров. Встречу решили провести в Стамбуле во дворце Чираган 2 июня. Со стороны России прибыли помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Встреча назначена на 13:00 по московскому времени. Стороны намерены обменяться меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу.
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