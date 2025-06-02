NYT признала военный перевес России перед переговорами в Стамбуле

NYT: ВС РФ добились преимущества на фронте перед переговорами в Стамбуле
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Россия побеждает на поле брани, иностранные СМИ признали силу ВС РФ
Россия побеждает на поле брани, иностранные СМИ признали силу ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Российская армия добилась значительного преимущества на фронте перед началом очередного раунда переговоров с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники и анализ ситуации на линии боевых действий.

«По мере того, как переговоры зашли в тупик, атаки на поле боя усилились. Российская армия, похоже, начала новое наступление , продвигаясь самыми быстрыми темпами с прошлой осени и открывая новый фронт на севере Сумской области Украины», — пишет издание. Там отмечают, что российские войска развивают наступление самыми быстрыми темпами с осени 2024 года. «Россия побеждает на поле брани», — пишет NYT, подчеркивая, что Москва нанесла рекордно мощные удары по украинским городам с использованием беспилотников и ракет.

По данным NYT, за последние сутки российская армия применила около 500 беспилотников и ложных целей для атаки на инфраструктуру противника, что стало одной из самых масштабных воздушных операций за время конфликта. В то же время издание отмечает, что стороны отправились на переговоры в условиях крайней неуступчивости: ни Москва, ни Киев не демонстрируют готовности идти на уступки.

Ранее Киеву был предложен второй раунд переговоров. Так в Стамбуле 2 июня во дворце Чираган была запланирована новая встреча делегаций России и Украины.

В делегацию от РФ входят помощник президента страны Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Стороны намерены обменяться меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу.

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Российская армия добилась значительного преимущества на фронте перед началом очередного раунда переговоров с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники и анализ ситуации на линии боевых действий. «По мере того, как переговоры зашли в тупик, атаки на поле боя усилились. Российская армия, похоже, начала новое наступление , продвигаясь самыми быстрыми темпами с прошлой осени и открывая новый фронт на севере Сумской области Украины», — пишет издание. Там отмечают, что российские войска развивают наступление самыми быстрыми темпами с осени 2024 года. «Россия побеждает на поле брани», — пишет NYT, подчеркивая, что Москва нанесла рекордно мощные удары по украинским городам с использованием беспилотников и ракет. По данным NYT, за последние сутки российская армия применила около 500 беспилотников и ложных целей для атаки на инфраструктуру противника, что стало одной из самых масштабных воздушных операций за время конфликта. В то же время издание отмечает, что стороны отправились на переговоры в условиях крайней неуступчивости: ни Москва, ни Киев не демонстрируют готовности идти на уступки. Ранее Киеву был предложен второй раунд переговоров. Так в Стамбуле 2 июня во дворце Чираган была запланирована новая встреча делегаций России и Украины. В делегацию от РФ входят помощник президента страны Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Стороны намерены обменяться меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу.
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