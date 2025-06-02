Великобритания намерена вести затяжное противостояние с Россией. С таким заявлением выступил сенатор Алексей Пушков. По его мнению, планы британских властей не зависят от партийной принадлежности и свидетельствуют о готовности к «ледяной войне» с Москвой.
«В Британии планируют долгую „ледяную войну“ с Россией — и здесь разницы между лейбористами и „консерваторами“, которые на деле такие же либералы и являются интегральной частью „неолиберального интернационала“, никакой нет. При этом, как бы Британия ни тужилась, на уровень „большой геополитической тройки“ — США, России и Китая — ей никак не выйти», — заявил сенатор. Об этом Пушков сообщил в своем telegram-канале.
Пушков отметил, что, несмотря на наличие у Великобритании ядерных подлодок, эта составляющая не дает стране существенного преимущества на мировой арене. По его словам, большая часть британских подводных лодок нуждается в ремонте, а их современное состояние не позволяет Лондону претендовать на роль одного из ключевых игроков глобальной политики.
Сенатор также предположил, что премьер-министр Великобритании Киир Стармер заинтересован сохранять ядерный потенциал страны. В первую очередь, по словам Пушкова, премьеру это нужно для отчетности перед западными элитами, оказывающими влияние на внутреннюю политику Соединенного Королевства.
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