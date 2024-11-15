Расселение падающего дома, увольнение зама мэра и мост из будущего: главные события Ямала 15 ноября

Мэрия предложила расселение жителям аварийного дома в Салехарде, архивное фото
Нашумевший в интернете аварийный дом с подпорками в Салехарде на Кирпичной будет расселен. А из мэрии столицы уволился заместитель по безопасности. В картах поисковика Google пользователей сети направляют к невиданному «квантовому мосту» в Салехарде. О главных событиях на Ямале 16 ноября — в материале URA.RU.
- «Сегодня 15 ноября, после встречи с жильцами, коллеги запускают соответствующие процедуры по переселению — в каждом случае индивидуально. Всем предложен маневренный фонд», — так прокомментировал мэр Салехарда Алексей Титовский расселение падающего дома на Кирпичной. Прокуратура Салехарда же признала подпорки неэффективным спасением аварийного дома.
- А из администрации Салехарда ушел заместитель мэра по юридическим вопросам, ГО, ЧС и взаимодействию с силовиками Алексей Пекарь. Как сообщают собеседники агентства, он написал заявление по собственному желанию.
- В гордуме столицы округа же в это обсуждался бюджет следующего года. Финансовый документ сформирован бездефицитным и ориентирован на социальные нужды.
- В ЯНАО увеличится количество сотрудников в окружном департаменте финансов. Необходимость в увеличении штатной численности вызвана потребностью в техническом сопровождении и обеспечении информационной безопасности новой системы.
- Другой дом в Салехарде на улице Мира подлежит расселению. Жители дома со сгнившими сваями могут получить новые квартиры уже в следующем году.
- Власти Ноябрьска наложили запрет на привоз постельного белья в детский сад для обеспечения комфорта сна детей. Несмотря на официальное предписание, Элина Пирова продолжила оставлять личные вещи для своего ребенка.
- В картах поисковика Google пользователей сети направляют к невиданному «квантовому мосту»»» в Салехарде. Ошибка, подмеченная жителями Ямала, подтверждается при запросе «вантовый мост «Факел»».
- ЯНАО считается более безопасным и свободным от буллинга детей в интернете, в сравнении с другими регионами. Об этом в рамках пресс-конференции со СМИ сообщила руководитель кибердружины Ямала Анна Русмиленко.
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