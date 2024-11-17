17 ноября 2024

Тюменцы станцуют в Кремле

«Зори Тюмени» выступят на сцене государственного Кремлевского дворца в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Танцоры из Тюмени выступят в Кремлевском дворце
Танцоры из Тюмени выступят в Кремлевском дворце Фото:

Ансамбль народного танца «Зори Тюмени» и одноименная детская студия стали победителями регионального этапа Всероссийского фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия!», и выступят на сцене Кремля. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Подведены итоги отборочного этапа Всероссийского фестиваля сценического искусства „Танцуй и пой, моя Россия!“, из 27 коллективов было выбрано два — оба из Тюмени. В финальном гала-концерте, который состоится 6 декабря в Кремле, выступят государственный ансамбль народного танца „Зори Тюмени“ и детская хореографическая студия ГАНТ „Зори Тюмени“», — сообщили в инфоцентре.

Тюменцы представят два номера. Это «Традиции помним и чтим» и «Русский мир».

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Ансамбль народного танца «Зори Тюмени» и одноименная детская студия стали победителями регионального этапа Всероссийского фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия!», и выступят на сцене Кремля. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Подведены итоги отборочного этапа Всероссийского фестиваля сценического искусства „Танцуй и пой, моя Россия!“, из 27 коллективов было выбрано два — оба из Тюмени. В финальном гала-концерте, который состоится 6 декабря в Кремле, выступят государственный ансамбль народного танца „Зори Тюмени“ и детская хореографическая студия ГАНТ „Зори Тюмени“», — сообщили в инфоцентре. Тюменцы представят два номера. Это «Традиции помним и чтим» и «Русский мир».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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