Тюменцам отключат электричество

В тюменском селе Кулаково до 22 ноября будут временно отключать электричество
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Электрики проведут реконструкцию местной ЛЭП
Электрики проведут реконструкцию местной ЛЭП Фото:

В селе Кулаково Тюменского района до 22 ноября будут наблюдаться временные отключения электричества из-за работ по реконструкции ЛЭП. Об этом сообщают «Россети Тюмень».

«Энергетики „Россети Тюмень“ выполняют в Тюменском районе реконструкцию воздушной линии. Данная ЛЭП является элементом „опорной“ сети в населенных пунктах Каменского и Кулаковского муниципальных образований. Для безопасности персонала при проведении технических мероприятий будет вводиться режим временного ограничения электроснабжения», — рассказали в компании.

Отключения коснутся нескольких улиц в селе Кулаково, а именно: Складская, Тепличная, Тополиная. Без света останутся и жители СНТ «Сапожок». Перебои продлятся по 22 ноября.

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В селе Кулаково Тюменского района до 22 ноября будут наблюдаться временные отключения электричества из-за работ по реконструкции ЛЭП. Об этом сообщают «Россети Тюмень». «Энергетики „Россети Тюмень“ выполняют в Тюменском районе реконструкцию воздушной линии. Данная ЛЭП является элементом „опорной“ сети в населенных пунктах Каменского и Кулаковского муниципальных образований. Для безопасности персонала при проведении технических мероприятий будет вводиться режим временного ограничения электроснабжения», — рассказали в компании. Отключения коснутся нескольких улиц в селе Кулаково, а именно: Складская, Тепличная, Тополиная. Без света останутся и жители СНТ «Сапожок». Перебои продлятся по 22 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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