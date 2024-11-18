Тюменцам отключат электричество

В селе Кулаково Тюменского района до 22 ноября будут наблюдаться временные отключения электричества из-за работ по реконструкции ЛЭП. Об этом сообщают «Россети Тюмень».
«Энергетики „Россети Тюмень“ выполняют в Тюменском районе реконструкцию воздушной линии. Данная ЛЭП является элементом „опорной“ сети в населенных пунктах Каменского и Кулаковского муниципальных образований. Для безопасности персонала при проведении технических мероприятий будет вводиться режим временного ограничения электроснабжения», — рассказали в компании.
Отключения коснутся нескольких улиц в селе Кулаково, а именно: Складская, Тепличная, Тополиная. Без света останутся и жители СНТ «Сапожок». Перебои продлятся по 22 ноября.
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