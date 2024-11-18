Власти раскрыли срок сдачи скандального долгостроя, а зам губернатора расширил полномочия: события дня в ЯНАО

Зам губернатора ЯНАО Подорога стал управляющим делами правительства
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Заместитель губернатора ЯНАО Александр Подорога стал управделами правительства
Заместитель губернатора ЯНАО Александр Подорога стал управделами правительства Фото:

У заместителя главы ЯНАО Александра Подороги стало больше полномочий — он назначен управляющим делами правительства. Власти назвали срок сдачи долгостроя «Ямал Арены», объект будет введен в эксплуатацию в 2025 году ко дню рождения Салехарда. Администрация Лабытнанги объяснила необходимость сноса домов в поселке Октябрьский — это требует безопасность гостей будущего горнолыжного комплекса. Об этих и других событиях 18 ноября читайте на URA.RU.

  • Заместитель губернатора ЯНАО Александр Подорога расширил свои полномочия. Он назначен управляющим делами правительства Ямала. Благодаря этому он сможет более эффективно регулировать вопросы, связанные с СВО.
  • Долгострой «Ямал Арена» планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году ко дню города. Об этом сообщили в окружном департаменте строительства. Глава ведомства также рассказал, что за время строительства крупного спортивного комплекса сменился подрядчик.
  • Власти Лабытнанги сообщили, что снос поселка Октябрьский необходим для безопасности посетителей будущего горнолыжного комплекса. Сейчас они вынуждены оставлять свои машины на льду протоки Вылпосл.
  • В Тазовском районе назначили нового главного следователя. Им стал Владимир Столяр, ранее возглавлявший Приуральский район, а позже работавший в новых регионах.
  • Жительница Салехарда, мать погибшего в зоне СВО военкора Ростислава Журавлева Людмила Журавлева пожаловалась, что чиновники не приглашают ее на официальные мероприятия. Ее сын имеет государственные и ведомственные награды, но не является участником боевых действий.
  • В Салехарде установили третью в регионе станцию для зарядки электромобилей. Еще две станции установят в Ноябрьске и в Новом Уренгое.
  • В мэрии окружной столицы отказались от празднования Нового года. Праздничные гуляния пройдут без фейерверков и обычных гуляний.
  • Жителей Ямальского района предупредили о возможном падении фрагментов ракеты «Союз-2» с 28 ноября по 10 декабря. Ее запуск состоится в ближайшие дни.
  • На территории Ямальского района нашли 16 незаконных свалок. Администрацию обязали их ликвидировать.

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У заместителя главы ЯНАО Александра Подороги стало больше полномочий — он назначен управляющим делами правительства. Власти назвали срок сдачи долгостроя «Ямал Арены», объект будет введен в эксплуатацию в 2025 году ко дню рождения Салехарда. Администрация Лабытнанги объяснила необходимость сноса домов в поселке Октябрьский — это требует безопасность гостей будущего горнолыжного комплекса. Об этих и других событиях 18 ноября читайте на URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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